Принц Гарри и Опра Уинфри вместе снимут сериал о психическом здоровье

Герцог Сассекский принц Гарри вместе с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри работают над созданием документального сериала о психическом здоровье для Apple, который выйдет на экраны в 2020 году.

Принц Гарри и Опра Уинфри выступят в роли режиссеров и исполнительных продюсеров сериала. Об этом сообщается на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

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Динамический документальный сериал сосредоточит свое внимание на психических расстройствах и психическом здоровье, вдохновляя зрителей на честный разговор о вызовах, с которыми сталкивается каждый из нас, и о том, как научиться не просто выживать, но процветать,

– говорится в заявлении.

Производством занимается компания Apple, следовательно сериал выйдет на платформе Apple. Сейчас с подробностей нового проекта известно лишь то, что в некоторых эпизодах появятся Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Джей Джей Абрамс.

"Мы надеемся, что сериал выйдет положительным и поучительным. Для меня невероятная гордость – работать над ним вместе с Опрой", – отметил принц Гарри.