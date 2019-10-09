Принц Гарри подготовил совместный проект с Эдом Шираном ко Всемирному дню психического здоровья

Принц Гарри показал тизер нового проекта, который он подготовил совместно с британским певцом Эдом Шираном ко Всемирному дню психического здоровья – 10 октября.

На официальной странице герцогов Сассекских в Инстаграме появился короткий ролик, на котором Ширан звонит в дверь Фрогморского коттеджа принца Гарри. Внук британской королевы открывает двери и приглашает поп-звезду пройти внутрь.

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Также на вопрос Эда: "Как дела?", рыжеволосый принц Гарри в шутку отвечает: "Я словно в зеркало смотрю". Видео заканчивается на том, что певец интересуется, может ли он зайти в дом с камерой.

"Скоро будет...", – анонсировали представители королевской семьи будущий проект в подписи. Подробности станут известны уже 10 октября.

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