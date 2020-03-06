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Принц Гарри посетил светское мероприятие без Меган Маркл: фото

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Герцоги Сассекские прибыли в Великобританию, чтобы выполнить просьбу Елизаветы ІІ перед окончательным сложением королевских обязанностей. Вчера, 5 марта, у Гарри и Меган было совместное вечернее мероприятие, а сегодня принц был на публике один.

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта 2020 года официально сложат королевские полномочия и перестанут представлять британскую монархию. Перед этим они вдвоем должны посетить несколько мероприятий, одно из которых состоялось вчера. Теперь в СМИ сообщают, что принц Гарри появился на публике без жены.

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Герцог Сассекский открыл Музей британских автогонок вместе с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Событие произошло в городке Сильверстоун. В музее представляют архив Британского клуба гонщиков и разнообразные экспонаты.

На это событие Гарри прибыл в синей рубашке и брюках бежевого цвета. Наряд совместил с коричневой обувью.


Принц Гарри и автогонщик Люис Хэмилтон / Фото: Getty Images


Герцог Сассекский в городке Сильверстоун / Фото: Getty Images

Отметим, следующее мероприятие, которое должны посетить принц Гарри и Меган Маркл, состоится завтра, 7 марта. Чета будет присутствовать на музыкальном фестивале в Royal Albert Hall.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Королівська сім'я LifeStyle Принц Гарри
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