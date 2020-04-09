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Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили сюрприз для британских школьников: видео

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Во время пандемии коронавируса все представители монархии самоизолировались во дворцах. Однако это не становится причиной для незапланированного отдыха. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировали, как работают дома.

На этот раз герцоги Кембриджские решили позвонить детям, обучающимся в Casterton Primary Academy – школе, которая объединяет 5 учебных заведений Лондона. Школьники посещают занятия вопреки карантину. А все потому, что их родители чуть ли не круглосуточно работают в госпиталях.

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Чтобы поддержать детей, принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили видеозвонок, чем порадовали и детей, и работников школы. Символично, что они сделали сюрприз перед Пасхой, чтобы поздравить всех с наступающим праздником.

"Учителя всей Великобритании посвящают время тому, чтобы школы оставались открытыми для детей, родители которых сейчас работают на передовой, а также для малообеспеченных детей. Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили учителям и персоналу начальной школы Casterton Primary Academy, чтобы поблагодарить их за усердную работу и самоотверженность, а также пожелать детям счастливой Пасхи", – говорится в заявлении.

Но не обошлось без конфуза. Во время беседы один из школьников рассказал о своем историческом проекте, что первым Уильямом был Вильгельм Завоеватель. Он поинтересовался, как бы принц хотел, чтобы его называли через тысячи лет. От неожиданного вопроса наследник британского престола заметно смутился.

Привлек внимание и наряд Кейт Миддлтон. Для видеосвязи с детьми она выбрала бюджетную кофту от бренда Zara. Герцогиня Кембриджская заплела волосы и дополнила образ лаконичными украшениями.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям Кейт Миддлтон
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