Принц Уильям показал трогательное архивное фото с принцессой Дианой

Принц Уильям и Гарри крайне редко говорят о своей покойной маме Диане и публикуют совместные их фото. Однако на днях герцог Кембриджский сделал исключение и показал волшебную архивную фотографию.

Архивный кадр 1988 года появился на официальной странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в инстаграм. На фото видно, как внук Елизаветы II еще в юном возрасте с братом Гарри и кузенами Питером и Зарой Филлипс играют на старой пожарной станции. За развлечениями потомков наблюдала принцесса Диана, и устроила детям прогулку по территории Сандрингемского дворца, где расположена пожарная станция.

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По словам принца Уильяма, еще тогда он был поражен сложностью и ответственностью работы сотрудников экстренных служб. Поэтому после участия в празднике полицейских, пожарных и медиков герцог Кембриджский поблагодарил всех спасателей центра Harcombe House.

Своим благосостоянием наше общество обязано мужчинам и женщинам, которые работают в службе экстренной помощи. Они неустанно трудятся, защищая граждан в самых тяжелых обстоятельствах. Ежегодно 9 сентября в 9:00 утра мы вспоминаем их и отдаем дань уважения их бесценной работе,

– отметил принц Уильям.



Принц Уильям показал архивный снимок / Фото: Instagram / @kensingtonroyal

Визит герцога Кембриджского в Harcombe House, что в графстве Девон, был анонсированным. По случаю праздника принц Уильям вместе с руководителями центра открыли сервис, который будет работать для охраны психического здоровья работников служб спасения. В конце своего визита герцог Кембриджский не отказался от общения со спасателями и обсудил с ними проблемы снаряжения современных экстренных служб.



Принц Уильям на официальной встрече / Фото: Instagram / @kensingtonroyal