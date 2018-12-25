Принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл: видеодоказательство

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Конфликт между принцем Уильямом и Меган Маркл
Конфликт между принцем Уильямом и Меган Маркл / www.gettyimages.com

25 декабря представители королевской семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины. Герцогиня Кембриджская и Сассекская дружелюбно общались друг с другом, однако в сети пользователи начали обсуждать то, что принц Уильям демонстрировал несколько враждебное отношение к беременной Меган Маркл.

Один из таких случаев папарацци успели снять на видео. Об этом пишет издание Daily Mail.

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В коротком ролике видно как герцоги с женами готовятся сесть в машину после церковной службы. Меган возвращается к принцу Уильяму и что-то ему говорит, однако он ее игнорирует и делает вид, что занят, поправляя шарф. Впоследствии смущенная Меган Маркл отворачивается.

Пользователи в сети раскритиковали поведение Уильяма.

"Это печально, что Уильям проигнорировал слова Меган Маркл. Было видно, что она обратилась именно к нему!", "Уильям полностью поглощен своим шарфом!" – пишут интернет-пользователи.

Смотрите видео с принцем Уильямом и Меган Маркл:

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания Скандал
Источник: Lifestyle
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