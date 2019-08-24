Принц Уильям снимется в фильме от BBC о психическом здоровье: детали

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Принц Уильям
Принц Уильям / Getty Images

Поскольку представителям королевской семьи запрещено сниматься в кино, давать интервью и посещать популярные светские события, они пытаются сделать свой вклад в киноиндустрию другим путем. Путем, который тесно связан с благотворительными делами. Так, 37-летний принц Уильям станет героем фильма от BBC, где расскажет о психическом здоровье молодежи через призму футбола.

Об этом сообщает иностранное издание BBC.

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Поскольку герцоги Кембриджские активно работают с благотворительными медицинскими организациями, больницами и другими волонтерскими учреждениями, фильм о психическом здоровье станет так называемым дополнением их труда в королевских патронажах в этом направлении.

38-летний сын принцессы Дианы, которая также помогала больным на различные недуги, решил сняться в фильме о психическом здоровье, производством которого займется телеканал BBC.

В ленте принц Уильям расскажет о проблемах психического здоровья людей и как с этим бороться. Фильм получил название "Королевская дорога к Уэмбли: борьба за психическое здоровье". Его цель – привлечь внимание к сумасшедшему количеству молодых людей, страдающих психическими отклонениями. В картине также будут рассказывать реальные истории людей со всей Великобритании и как они борются с этим каждый день.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям
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