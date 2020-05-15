Принцесса Мария Голицына умерла в 31 год: известна причина смерти

В США умерла правнучка последнего австро-венгерского императора Карла I – Мария Голицына. На момент смерти ей было 31. Известно, что причиной стал не коронавирус, который охватил весь мир.

По данным таблоида Page Six, Мария Голицына умерла 4 мая от разрыва аневризмы. Произошло это в ее имении в американском штате Техас, где принцесса поселилась после замужества с Риши Сингхом. Сейчас родственники Марии Голицыной подтвердили информацию о смерти, отметив, что женщина не дожила неделю до своего 32-го дня рождения.

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Прощание с принцессой состоялось 8 мая на Хьюстонском кладбище. Похороны прошли до объявления новости о смерти Марии Голицыной, чтобы родные могли без шума провести ее в последний путь.

Что известно о Марии Голицыной?

Родилась она в Люксембурге. Родители Марии – князь Петр Голицын и герцогиня Мария-Анна Австрийская. Привилегий эта семья не имеет, ведь после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году они потеряли возможность взойти на трон, однако оставили свои титулы.

Несколько лет Мария Голицына жила с родителями в России и впоследствии вместе с ними переехала в Европу. В Бельгии она училась колледже, а также закончила дизайнерскую школу. А реализовать себя как дизайнер интерьеров Мария Голицына решила в США.

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Умерла принцесса Мария Голицына / Facebook / @mariasingh

Принцесса вышла замуж в 2017 году за шеф-повара Риши Сингха. Супруги поселились в роскошном поместье в Техасе. С мужем Мария воспитывала 2-летнего сына Максима.



Мария Голицына с сыном / Facebook / @mariasingh