Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков: что молодожены попросили взамен

Известно, что 29 мая 2020 года состоится одна из самых громких свадеб 31-летней внучки королевы Елизаветы II с бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци. Хотя молодожены не планируют публичного шумного празднования, однако все же высказали свои пожелания гостям относительно подарков.

Представители Букингемского дворца постепенно приоткрывают завесу таинственности предстоящей свадьбы последней холостой внучки Ее Величества. Роскошная свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци состоится уже 29 мая, а супружеские обеты влюбленные возьмут в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. А после будут приветствовать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца.

Важно! Известна дата свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Однако, как сообщает издание Daily Mail, пара решила отказаться от ценных подарков и предложила всем почетным гостям обратить внимание на работу двух благотворительных фондов. Первый из них Big Change, который занимается поддержкой многих благотворительных проектов по всей Великобритании, направленных на развитие и улучшение жизни молодежи. Другой – Cricket Brings Hope использует игру в крикет для позитивных социальных изменений в африканской стране Руанда.

Стоит отметить, что принцесса Беатрис вместе с шестью близкими друзьями основала фонд Big Change еще в 2010 году. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы помогать британской молодежи получать надлежащее образование. На официальном сайте организации появилось заявление генерального директора со словами благодарности принцессе Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци: "Мы имеем за честь то, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци попросили своих свадебных гостей узнать больше о нас и поддержать Big Change".

Напомним, что принцесса Беатрис получила предложение от миллиардера Эдуардо Мапелли Моцци в сентябре 2019 года в Италии. Известно, что свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II будет финансироваться из собственного бюджета молодоженов. Как ранее отмечали инсайдеры, зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире, праздник будет полностью частным, без доступа общественности и прессы.