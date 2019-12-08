Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь помолвки: известна причина

31-летняя внучка королевы Елизаветы II приняла предложение от бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци. Грандиозная свадьба пары запланирована на следующий год. Праздничная вечеринка должна состояться уже 18 декабря, однако помешали торжеству новые подробности секс-скандала, в котором замешан отец Беатрис принц Эндрю.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Человек не принадлежит к аристократическому кругу, но является представителем британской элиты. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии.

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Пара уже запланировала свадьбу в 2020 году. Однако этому грандиозному торжеству должна предшествовать вечеринка в честь помолвки пары. Недавно королевская семья определилась с датой – 18 декабря. Мероприятие планировали провести в элитном гостинично-ресторанном комплексе Chiltern Firehouse в Лондоне. На торжество пара пригласила немало звездных гостей.

Прото недавно в СМИ появилась информация о том, что празднование приходится отменить. Принцесса Беатрис и Эдуардо Мапелли Моцци решили воздержаться от громких вечеринок в то время, когда скандальная репутация герцога Йоркского лишь растет, а внимание прессы к его персоне стремительно набирает обороты.

На это ответственное решение принцессу Беатрис уговорили ее друзья. Они предполагают, что все внимание папарацци будет приковано вовсе не к счастливым влюбленным. Предварительно герцог Йоркский заявил, что откажется от приглашения на праздник своей дочери, чтобы не подвергать королевскую семью очередному скандал.

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Предполагают, что молодожены все же планируют провести вечеринку в честь помолвки, но ее дата отныне не приобретет огласку и останется в секрете.

Что известно об отношениях принцессы Беатрис и Эдуардо Мапелли Моцци?

В марте 2019 года внучка королевы Елизаветы появилась на публике в компании итальянца Эдуардо, которому официально подтвердила отношения. Случилось это на благотворительном вечере в Национальной портретной галерее Лондона. Пара была знамома еще с детства, но завязала роман недавно. Известно, что 34-летний мужчина уже имеет 2-летнего сына и признавался в любви матери ребенка архитектору Дари Хуанг, но впоследствии начал встречаться с принцессой Беатрис.



Принцесса Беатрис с женихом Эдуардо / фото: Миссана Гарримана

Мы очень рады поделиться новостью о нашей недавней помолвке. Мы радуемся этому новому общему жизненному приключению и не можем дождаться свадьбы. У нас так много схожих интересов и ценностей, и мы знаем, что этот шаг станет основой для предстоящих лет, наполненных любовью и счастьем,

– написала пара в официальном заявлении.

Кольцо для Беатрис изготовил вручную британский ювелирный дизайнер Шон Лин. Она состоит из платины с бриллиантовым камнем в 2,5 карата посередине.



Кольцо принцессы Беатрис / Фото: принцессы Евгении