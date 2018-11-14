Принцу Чарльзу – 70! В сети появились трогательные кадры из его жизни: видео

В среду, 14 ноября, герцогу Уэльскому исполнилось 70 лет. Это событие очень значимое не только для него, но и для всей королевской семьи. По случаю дня рождения принца Чарльза на официальных страницах монаршей семьи появились новые фото и неожиданное видео, в котором представлены трогательные моменты из его жизни.

Новое фото на своей странице в Twitter опубликовал фотограф Крис Джексон. "Мне было очень приятно, когда мне предложили снять эти официальные портреты принца Уэльского, в окружении его семьи для празднования важного события – своего 70-летия. Также было очень по-особенному захватить такой неформальный и расслабленный семейный портрет в этот потешный день", – прокомментировал фото Крис.

Читайте также: Что герцоги Кембриджские позаимствовали у принца Гарри и Меган Маркл: неожиданные данные

На семейном фото, которое было сделано специально ко дню рождения принца Чарльза, королевская семья предстала в трех поколениях. Именинник вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз, принц Уильям с Кейт Миддлтон и их детьми и молодые супруги принц Гарри и Меган Маркл. На фотографии не хватает только королевы Елизаветы II.

I was delighted to have been asked to take these official portraits of The Prince of Wales surrounded by his family to celebrate the important milestone of his 70th Birthday. It was particularly special to capture such an informal and relaxed family portrait over a fun afternoon! pic.twitter.com/AL8e94rXqw — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) 13 листопада 2018 р.

На официальной страничке именинника в Twitter появилось видео, в котором показаны все важные моменты его жизни, начиная с раннего детства. Первые фото, на которых королева Елизавета II сидит возле колыбели маленького Чарльза, совместное катание в детские годы, игра в бейсбол и полет на вертолете – в видеокартине изображены все кадры с рождения до юности и зрелости принца Чарльза.

Смотрите видео здесь: