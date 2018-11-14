Принцу Чарльзу – 70! В сети появились трогательные кадры из его жизни: видео
В среду, 14 ноября, герцогу Уэльскому исполнилось 70 лет. Это событие очень значимое не только для него, но и для всей королевской семьи. По случаю дня рождения принца Чарльза на официальных страницах монаршей семьи появились новые фото и неожиданное видео, в котором представлены трогательные моменты из его жизни.
Новое фото на своей странице в Twitter опубликовал фотограф Крис Джексон. "Мне было очень приятно, когда мне предложили снять эти официальные портреты принца Уэльского, в окружении его семьи для празднования важного события – своего 70-летия. Также было очень по-особенному захватить такой неформальный и расслабленный семейный портрет в этот потешный день", – прокомментировал фото Крис.
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На семейном фото, которое было сделано специально ко дню рождения принца Чарльза, королевская семья предстала в трех поколениях. Именинник вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз, принц Уильям с Кейт Миддлтон и их детьми и молодые супруги принц Гарри и Меган Маркл. На фотографии не хватает только королевы Елизаветы II.
На официальной страничке именинника в Twitter появилось видео, в котором показаны все важные моменты его жизни, начиная с раннего детства. Первые фото, на которых королева Елизавета II сидит возле колыбели маленького Чарльза, совместное катание в детские годы, игра в бейсбол и полет на вертолете – в видеокартине изображены все кадры с рождения до юности и зрелости принца Чарльза.
Смотрите видео здесь: