Приспустила трусики и позировала перед зеркалом: Белла Хадид снялась в сексуальном белье

22-летняя Белла Хадид снялась в очередной рекламной кампании для спортивного бельевого бренда Calvin Klein. Фотосессия модели в белье традиционно завершилась привлекательными снимками в провокационных позах

Белла Хадид, которая имеет большой опыт за спиной в сотрудничестве с бельевыми брендами, в том числе с Victoria's Secret, смогла отлично представить новую коллекцию Calvin Klein. 22-летняя американка поделилась бэкстейджем на своей странице в Instagram, опубликовав снимки, сделанные на мобильный телефон.

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На фото Белла Хадид, которая изменила цвет волос с каштанового на белокурый, позировала на фоне стены, стоя на диване. Она сексуально приспустила резинку трусиков руками, почти засветив интимные части тела и томно смотрела в камеру.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

На другом фото модель предстала в том же белье, однако ее отражение можно было рассмотреть в зеркале. Она сексуально села на пол, согнув ноги, и придерживала волосы руками. На каждом фото Белла Хадид демонстрировала свою сексуальность и мастерство в позировании в белье перед камерой.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid