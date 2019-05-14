Притула заговорил по-русски и поинтересовался, за кого болеть на Евровидении: ироничное видео

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Сергей Притула
Сергей Притула / Instagram / @siriy_ua

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула снял видеоролик на русском языке. Он обратился к своим поклонникам с просьбой порекомендовать ему, за кого голосовать в первом полуфинале Евровидения-2019, который состоится сегодня, 14 мая.

Новое видеообращение шоумен Сергей Притула опубликовал на своей странице в Instagram.

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Что интересно, украинский юморист, который обычно общается на украинском языке, заговорил по-русски и добавил нотку иронии в свой тон.

Привет, друзья, привет всем подписчикам моего блога. Да, я знаю, у меня обгорел нос, я был в Египте, но сейчас не об этом. Смотрите, сегодня первый полуфинал Евровидения, я буду его комментировать (на телеканале "СТБ" – LifeStyle 24). Украина не участвует в этом году. Люди, подскажите, за кого болеть? А? Напишите в комментариях, за кого вы. Подписывайтесь на мой блог,
– саркастически сказал Сергей Притула в своем обращении.

Реакция поклонников на новый видеоролик телеведущего была мгновенной. Кто-то отшучивался в ответ, писал, что будет голосовать за Зеленского, а кто-то серьезно воспринимал его неординарный юмор и утверждал, что Притула и русский – это адская смесь.

"Сергей, вам русский не подходит", "И что это вам навеяло именно такой образ?", "Почему на языке оккупанта?", – такой была реакция фанатов Сергея Притулы.

Также Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook похожее сообщение, в котором призвал фанатов к просмотру и комментированию Евровидения-2019 вместе. Пообещал, что будет весело, и добавил забавный коллаж, на котором он предстал в образе эпатажной MARUV.

 

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 Сергей Притула
Источник: LifeStyle 24
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