Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек

Часто проблемная кожа у нас ассоциируется с подростковым возрастом, но на самом деле воспаления и надоедливые черные точки могут появляться и после 20 или 30 лет. От чего возникают эти недостатки и как от них избавиться – читайте дальше.

Жирная проблемная кожа часто встречается у тех, кто имеет определенные гормональные изменения в организме, поэтому воспаление и угри во многих случаях появляются у подростков или беременных. Но также на образование прыщей влияет и определенный образ жизни, в частности, стресс, неправильное питание, плохой уход и тому подобное.

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Почему могут возникать прыщи

Недосыпание

Наша кожа, как и весь организм, восстанавливает себя во время сна. Поэтому, если вы игнорируете 8-часовой сон, могут появиться недостатки на коже, да еще и темные круги вокруг глаз.

Стресс

Постоянный стресс, как и недосыпание, существенно истощает организм. Это может привести к дефектам и сыпи на лице.

Несбалансированное питание

Если кожа жирная и проблемная, ей также нужен определенный режим в питании. Для здорового вида стоит ограничить в рационе острую, сладкую и жирную пищу, а еще забыть про алкоголь, поскольку такие продукты усиливают выделение кожного жира.



Что провоцирует появление угрей / Pixabay

Если вы едите слишком много конфет, то это может вызвать гликацию – это процесс, когда избыток сахара нарушает коллаген и кожа теряет тонус и эластичность.

Зато пусть на тарелке чаще будут овощи, фрукты, зелень и кисломолочные продукты. И не забывайте каждый день пить достаточное количество жидкости.

Как правильно ухаживать за проблемной кожей

Жирная проблемная кожа нуждается в особом уходе, в частности, очищении. Но и здесь не все так просто, поскольку во время очищения мы часто допускаем ошибки, из-за которых нарушается защитный барьер нашей кожи. И вследствие этого воспалениям еще проще проявиться на коже. Поэтому уход за ней должен быть специальный и бережный.

Очищение

Прежде всего, не ленитесь смывать макияж! Какой уставшей вы бы не вернулись домой, перед сном с кожи надо смыть всю декоративную косметику и грязь, которая накопилась за целый день.

Также 1-2 раза в неделю нужно накладывать маску, которая глубже очистит поры. Сейчас одной из популярных бьюти-новинок в уходовой косметике являются средства на основе черного бамбукового угля, которые работают как магнит – они бережно вытягивают загрязнения, токсины, излишки кожного жира из кожи.

Как правильно ухаживать за лицом / Pexels

Попробуйте маску Black Clean от "Витэкс" на основе глины, которая глубоко очистит и придаст естественное сияние коже. В составе маски кроме черного активированного бамбукового угля есть еще три натуральные глины, которые эффективно борются с воспалениями, забитыми порами и уберут жирный блеск.

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Также обратите внимание на полирующей маску-скраб Black Clean, которая выводит загрязнения, удаляет омертвевшие клетки, бережно очищая кожу, и при этом не сушит ее, что очень важно.

А еще позаботьтесь о Т-зоне с помощью маски-пленки Black Clean. Средство образует на коже легкую черную пленку, которая эффективно вытягивает черные пробки. И благодаря специальной формуле эта маска способствует сужению расширенных пор, делая их менее заметными.

Увлажнение



Увлажняйте кожу правильно / Pexels

Как ни странно это звучит, но жирная кожа также страдает от недостаточного увлажнения. Используйте ежедневные кремы, которые предназначены именно для вашего типа кожи: они успокоят раздражение и воспаление и будут матировать.

Защита от солнца

Солнечные лучи высушивают жирную кожу и тем самым стимулируют выделение кожного жира. Поэтому защищайте лицо от воздействия солнца, особенно летом. Специалисты рекомендуют выбирать солнцезащитные средства без запаха не на масляной основе, чтобы еще больше не провоцировать высыпания. Санскрин SPF 30 или выше сохранит вашу кожу и защитит ее от лучей солнца, которые разрушают коллаген и эластин.