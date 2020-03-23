Программа карантинного дня от Леси Никитюк

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк никогда не теряет позитива и всегда добавляет веселые нотки к настроению своих поклонников даже в самый грустный день. Леся опубликовала архивное фото из Китая и предложила целую программу карантинного дня.

Мы все оказались в условиях, когда для того, чтобы уберечь себя – нужно оставаться дома. Конечно, большинство из нас привыкли к активному графику и трудно придерживаться изоляции, однако деваться некуда. Зажигательная и яркая Леся Никитюк решила порадовать своих подписчиков в сложное время, которое сейчас переживает весь мир, и дала несколько советов, чем можно заняться на карантине, чтобы провести день с радостью для себя.

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В новой публикации в инстаграме ведущая поделилась архивной фотографией из Китая, которая была сделана еще задолго до карантина. На кадре видно, как все живут своей привычной жизнью, яркие вывески, на улицах ездят автомобили. Даже не сравнить с тем серым и безлюдным местом, каким является Китай сейчас. Да и не только он. Десятки стран во всем мире остановились.

Леся предложила поклонникам провести время вместе и пригласила на "Карантинные Вечера с Лесей Никитюк". Конечно, они будут проходить онлайн.

Программа для веселого настроения от Леси Никитюк

12.00 – тренировки дома

13.00 – парад забавных масок в инстаграм-сторис

14.00-готовим обед

15.00-развиваем мелкую моторику рук (лайкаем фотографии Леси)

20.00 – шоу "Поздравляем песней" в прямом эфире ️под аккомпанемент Руслана Квинты.

Отметим, по состоянию на 23 марта в мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. В Украине зафиксировали 73 случая заболевания коронавирусом, 3 среди которых летальные. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел.

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