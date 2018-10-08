Проходим химиотерапию, – Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына

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Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына
Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына / Facebook / @vpavlik100

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына. Павел интенсивно проходит лечение в Киеве.

В комментарии ТСН Виктор Павлик признался, что его сын чувствует себя значительно лучше. Сейчас он продолжает принимать лекарства и проходит курс химиотерапии. Артист поблагодарил всех украинцев, которые поддержали его семью материально.

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"Спасибо всем людям, которые молились, которые поддерживали. Мы лечимся у нас все идет на улучшение, анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию. Слава Богу за все, очень чувствуется ваша поддержка", – рассказал Виктор Павлик.

Стоит отметить, что сначала певец планировал лечить своего сына в Израиле. Однако парень, который борется с раком позвонков, отказался покидать страну. Поэтому Павел Павлик до сих пор находится в столице под наблюдением медиков.

Напомним, что 8 октября Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали онкозаболевание. Парню исполнилось всего 19 лет. Чтобы спасти сына, Виктор Павлик обратился ко всем неравнодушным за материальной поддержкой. За считанные дни певец собрал необходимую сумму и успешно прооперировал 19-летнего парня. В начале ноября Виктор Павлик обратился к поклонникам с просьбой приостановить сбор средств. Все деньги, которые поступили на его счет и не были потрачены на лечение Павла, артист передал онкобольным людям.

Кто такой Виктор Павлик?
Известный украинский певец, Народный артист Украины. Пик его популярности приходится на 90-е годы, когда певец записал песни "Ти подобаєшся мені" и "Шикидым". У Виктора Павлика трое детей: сыновья Александр и Павел и дочь Кристина.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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