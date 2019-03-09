Прощеное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

114 Читати новину українською
Прощеное воскресенье 2019 - что нельзя и можно делать 10 марта 2019
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье / LifeStyle 24

Прощеное воскресенье все верующие отмечают 10 марта, в последний день празднования Масленицы. В этот день каждый человек должен отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, помириться с друзьями или близкими, если до этого вы были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье – читайте дальше.

Перед началом Великого поста есть замечательная возможность избавиться от бремени с сердца попросив прощения у своих друзей, близких и знакомых. В период Великого поста очень важным остается то, как вы начнете это время. Рекомендовно, чтобы ваша душа была чистой и духовно обогащенной. Вас не должны беспокоить никакие проблемы, вы должны правильно управлять своими эмоциями и не допускать дурных помыслов в своем сердце.

Читайте также: Когда отмечают Прощеное воскресенье в 2019 году: дата и традиции

Очень важно именно в этот день вспомнить тех людей, кого вы обидели, раскаяться и искренне попросить извинения. Однако и вы прощайте тех, кто просит у вас прощения. По христианским канонам, если человек способен прощать людям их грехи, то и его грехи будут прощены на небесах.

Прощена неділя 2019
Прощеное воскресенье 2019

Прощеное воскресенье – последний день, когда разрешается любая пища к употреблению перед Великим постом. Главным блюдом на Прощеное воскресенье считается яичница. Остатки пищи надо дать домашним животным.

Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье

– В Прощеное воскресенье категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться.

– Намерения людей должны быть только положительными, а поступки человечными.

– Надо быть готовым к тому, что вы должны простить человека и отпустить обиду. Таким образом вы освободитесь от душевных тревог и переживаний.

– В Прощеное воскресенье не рекомендуется выполнять тяжелую работу.

– Желательно перед началом Великого поста принять исповедь.

– Придите на кладбище, где похоронены ваши близкие и родные, поминая их молитвой и добрыми словами.

Прощеное воскресенье помогает многим людям облегчить душевные страдания и забыть самые страшные обиды.

blog_ava
Как НАТО может помочь Украине сдержать агрессию России в Черном море
сегодня
761
Теги: LifeStyle Религия Великий пост Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 17:38 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 527
Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
сегодня 17:06 Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
288
Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
сегодня 15:30 Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
Богданна Рибак 95
Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
сегодня 14:27 Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
1223
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 11:03 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 900
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук