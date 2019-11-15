Просторно и светло: звезда "Игры престолов" Софи Тернер приобрела с мужем роскошный особняк

Британская киноактриса Софи Тернер, которая отметилась ролью Санси Старк в сериале "Игра престолов", вместе с Джо Джонасом купила элитный особняк в Калифорнии. Его цена составляет 14,1 миллиона долларов.

Как сообщают в издании Dirt, дом Софи и Джо стал второй самой дорогой недвижимостью, приобретенной в Энсино, – северо-западной местности Лос-Анджелеса. Дом на склонах гор Санта-Моника расположен неподалеку от жилья брата Джо Джонаса – Ника и его жены Приянки Чопры.

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Большой и очень светлый дом Софи Тернер имеет 2 этажа, на которых разместились 8 спален, 10 ванных комнат, кухня, библиотека, домашний кинотеатр, спортзал и винный погреб. Весь особняк окружен пышной растительностью, а заборы и ворота оснащены современной системой безопасности.

На территории дома также имеется 2-этажный дом с 2 спальнями и ванной комнатой, а также бассейн, спа-салон и открытая кухня для кейтеринга с выходом на задний двор.

Территория имения Софи Тернер и Джо Джонаса / Фото: Realtor.com