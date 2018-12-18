Провокационный красный: Кьяра Ферраньи соединила латекс и кружево для обольстительного образа

Популярная итальянская fashion-блогер Кьяра Ферраньи имеет в своих социальных блогах более 15 миллионов поклонников, которые активно следят за каждым шагом звезды и в каком наряде она его делает. Поэтому новый образ, который девушка примеряет, быстро становится примером для повторения.

Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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Образ, который подготовила Ферраньи, стал довольно откровенным. Блогер соединила соблазнительное красное боди от бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает, и такого же цвета латексные штаны.

"Сколько красных аутфитов я еще могу одеть к Рождеству", – написала итальянка в сети.

Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Отмктим, что Кьяра часто экспериментирует с образами total look, когда одевает одежду одинакового цвета. Днями ранее для выхода Ферраньи решила полностью одеться в белый цвет, скомбинировав белоснежный свитер с джинсами молочного оттенка и пальто в тон.



Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Напомним, 1 сентября на итальянском острове Сицилия прошла роскошная свадебная церемония Кьяры Ферраньи, которую уже назвали "королевской". Невеста вышла к алтарю в роскошном платье от Dior, верх которого был сделан из кружева, а низ имел немалый шлейф.

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.