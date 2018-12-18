Провокационный красный: Кьяра Ферраньи соединила латекс и кружево для обольстительного образа

197 Читати новину українською
Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Популярная итальянская fashion-блогер Кьяра Ферраньи имеет в своих социальных блогах более 15 миллионов поклонников, которые активно следят за каждым шагом звезды и в каком наряде она его делает. Поэтому новый образ, который девушка примеряет, быстро становится примером для повторения.

Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кьяра Ферраньи засветила обнаженную грудь в прозрачном боди с Сарой Джессикой Паркер: фото

Образ, который подготовила Ферраньи, стал довольно откровенным. Блогер соединила соблазнительное красное боди от бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает, и такого же цвета латексные штаны.

"Сколько красных аутфитов я еще могу одеть к Рождеству", – написала итальянка в сети.

К'яра Ферраньї

Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Отмктим, что Кьяра часто экспериментирует с образами total look, когда одевает одежду одинакового цвета. Днями ранее для выхода Ферраньи решила полностью одеться в белый цвет, скомбинировав белоснежный свитер с джинсами молочного оттенка и пальто в тон.

К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni
Кяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Напомним, 1 сентября на итальянском острове Сицилия прошла роскошная свадебная церемония Кьяры Ферраньи, которую уже назвали "королевской". Невеста вышла к алтарю в роскошном платье от Dior, верх которого был сделан из кружева, а низ имел немалый шлейф.

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Кьяра Ферраньи
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
сегодня 19:58 Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
146
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 19:35 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
43448
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 18:30 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
5219
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня 16:25 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 8336
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня 15:21 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 18988
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 11:23 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 37937
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук