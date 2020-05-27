В прозрачном бюстгальтере: Мадонна засветила обнаженную грудь в откровенном наряде 18+

Известная американская певица Мадонна уже давно доказала, что для нее неважно мнение других и она живет так, как нравится. На днях звезда поделилась фотографией, на которой показала обнаженное тело.

Иногда на личной странице Мадонны в инстаграме появляются провокационные фото. Она не боится стоять перед камерой в пикантных образах. Любимица миллионов позировала в прозрачном бюстгальтере.

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61-летняя исполнительница не стесняется показывать свое обнаженное тело и активно будоражит сеть. На своем аккаунте артистка выложила фотографию, на которой появилась в прозрачном бюстгальтере и трусиках. Волосы Мадонны не уложены в прическу. Таким фото она в очередной раз показала, что не учитывает мнение окружающих и живет в свое удовольствие.

В таком образе видно интимные зоны певицы, что у многих пользователей сети вызвало недовольство.

Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я закончила университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!

– написала знаменитость в заметке под фото.