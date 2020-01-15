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Психологический сериал "Ты" продлили на третий сезон

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Кадр из сериала "Ты" / IMDb

Представители стримингового сервиса Netflix объявили о том, что драматический сериал "Ты" получит продолжение в виде 3 сезона. Известно, что премьера состоится в 2021 году.

Об этом сообщается на официальной странице сериала "Ты" в твиттере.

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Представители стримингового сервиса Netflix опубликовали сообщение, в котором добавили короткий ролик с надписью "Скоро увидимся. Новый год. Новый ты. "Ты". 3 сезон".

Напомним, в сюжет многоэпизодной ленты положена серия одноименных романов Кэролайн Кепнес. Первая серия дебютировала на большом экране в сентябре 2018 года, однако о продлении на 2 сезон было объявлено до мировой премьеры. Также добавим, что в центре сюжета 2 сезона появляется работник магазина и серийный убийца Джо Голдберг. Преступник перебирается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где находит свою вторую половинку.

К своим ролям в 3 сезоне сериала "Ты" вернутся Пенн Бэджли и Виктория Педретти, а над созданием снова буду работать Грег Берланти и Сера Гэмбл.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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