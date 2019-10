"Птичий короб", "Очень странные дела" и другие:популярные фильмы и сериалы 2019 года от Netflix

Традиционно за несколько месяцев до окончания года кинокомпании и стриминговые сервисы создают списки самых рейтинговых проектов за предыдущий год. Так, Netflix, выпустивший немало фильмов, сериалов и программ, опубликовал свой список самых популярных работ.

В 2019 году киногигант Netflix снял немало успешных проектов, среди которых многоэпизодные ленты, полнометражные картины и даже развлекательные шоу. Вряд ли фанатам стримингового сервиса удалось пересмотреть все новинки, однако, работники компании создали список, из которого можно узнать, какие работы поклонникам киноиндустрии более всего пришлись к сердцу с октября 2018 года до сентября 2019 года.

Читайте также: "Веном 2": стало известно, кто сыграет новую злодейку в популярном триллере

Стоит отметить, что политика компании Netflix направлена на внутреннюю работу над своими проектами, поэтому они не афишируют просмотры со своего потокового сервиса. Однако для итогового рейтинга они решили сделать исключение. Работники сервиса отметили, что один просмотр пользователя засчитывается, когда он просмотрел более 70% фильма или сериала.

Представители компании рассекретили триумфатора списка. Им стал проект "Птичий короб" с Сандрой Буллок в главных ролях. Подписчики сервиса посмотрели картину более 80 миллионов раз.



Кадр из фильма "Птичий короб" / IMDb

На втором месте оказался фильм "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, который собрал 73 миллиона просмотров, а на третьем телешоу – "Очень странные дела" с 64 миллионами просмотров.



Кадр из фильма "Загадочное убийство" / IMDb

Завершали десятку самых популярных проектов такие работы: "Тройная граница" (Triple Frontier) (52 миллиона), "Идеальное свидание" (The Perfect Date) (48 миллионов), "Академия "Амбрелла"" (The Umbrella Academy) (45 миллионов), "Дылда" (Tall Girl) (41 миллион), "В погоне за Бонни и Клайдом" (The Highwaymen) (40 миллионов), "Тайная одержимость" (Secret Obsession) (40 миллионов) и программа "Наша планета" (Our Planet) (33 миллиона).



Кадр из программы "Наша планета" / IMDb