Пандемия коронавируса внесла свои изменения в наши летние отпуска. Сейчас один из лучших вариантов отдохнуть – это путешествие по Украине. 24 канал собрал самые интересные места Херсонщины, которые стоит увидеть этим летом.

Херсонщина славится не только ленивым отдыхом на пляже, но и многими интересными и наполненными историей местами! Здесь есть все: горы, озера, "мертвое море", острова, реки и даже самая большая в Европе пустыня, а еще – экзотические животные и вина со столетней историей. 24 канал предлагает ознакомиться с курортными местами Херсонщины.

Больше регионов в спецпроекте Живописная Украина: Самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Херсонская область: какие места стоит посетить

Законсервированный город

Город Херсон остановил свое развитие и уже на протяжении много лет здесь ничего не меняется. Для инфраструктуры это не очень хорошо, но природа здесь в самом расцвете сил.

Херсон стоит на Днепре, поэтому у набережной города можно поплавать на прогулочных катерах, яхтах и лодках.



Набережная Херсона / Фото: mapio.net

Кроме этого, по городу организуют экскурсии, на которых рассказывают интересные истории о бывшей Таврийской крепости.

Винодельческое хозяйство князя П. М. Трубецкого

Хозяйство "Вина Турбецкого" расположено на расстоянии 70 километров от Херсона в селе Веселое. Вина здесь изготавливаются уже на протяжении 120 лет. Напитки этой марки известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами.



Здесь самые вкусные вина южной Украины

Здесь есть восемь галерей винных подвалов, где хранится более 10 тысяч бутылок напитка. Также есть отель и ресторан, о их графике работы нужно узнавать на официальном сайте.

Читайте также Уникальные уголки Украины: удивительные фото

Неподалеку от села Веселое есть село Ольговка, где можно покататься на лодке по Днепру.



Невероятный Днепр на Херсонщине

Для тех, кто любит воду, здесь есть все: местные каналы наполнены природой, водные лилии и кувшинки, плавни, а также скалы из ракушняка.



Во время путешествия по Днепру вас ждет невероятной красоты природа

В селе Ольговка можно заняться экотуризмом: порыбачить, сварить уху или же просто отдохнуть на пляже.



Село Ольговка Херсонской области

Читайте также Путешествие на Херсонщину: природные чудеса и незабываемый отдых

Розовые озера Сиваша

Розовые озера Херсонщины расположены на расстоянии 100 километров от города. Озера на Херсонщине являются конкурентами Мертвому морю, ведь плотность воды в них даже выше, чем в Израиле. Кроме того, у них еще и необычный цвет – розовый, благодаря уникальным водорослям.



Полезные озера



Озеро окрашено в розовый цвет благодаря специальным водорослям Дуналиелла солоноводная

В мире всего три аналога озеру Сиваш: Мертвое море (Израиль), залив Кара-Богаз-Гол (Туркмения) и Соленое Озеро (США).

Остров Джарылгач

Джарылгач расположен на расстоянии 105 километров от Херсона. Это остров, который при определенной погоде превращается в полуостров и лежит между Лазурным и Скадовском.

Для туристов здесь открываются живописные виды, в определенный сезон можно увидеть дельфинов и побывать у настоящего маяка.



Джарылгач – остров, который стоит посетить

Кстати, маяк на острове Джарылгач разработан по проекту Густава Эйфеля.



Маяку на острове Джарылгач уже более 100 лет

Читайте также: Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой

Остров Бирючий

На расстоянии 210 километров расположился остров Бирючий. Доехать до него довольно трудно, особенно во время карантина, но это место стоит всех потраченных сил.

Здесь можно разложить собственную палатку и полностью соединиться с природой. Эта местность позволяет каждому уединиться даже при большом наплыве отдыхающих.



Бирючий остров – для тех, кто хочет соединиться с природой

Здесь много маленьких бухт, лагун и лиманов. Остров Бирючий – это комфортный отдых для всей семьи.

Тендровская коса

К Тендровской косе нужно добираться на лодке из Железного Порта.

Здесь расположен еще один маяк, который был построен в 1827 году. Тендровская коса входит в Черноморский заповедник и это одно из немногих мест, где можно увидеть диких лошадей в природных условиях.



Маяк на Тендровской косе

Читайте также Отдых в Карпатах: самые интересные места Закарпатья, которые стоит посетить этим летом

Херсонские горы

В селе Станислав расположены настоящие Херсонские горы. Это идеальное место для тех, кто любит горы.

Туристы часто называют это место Херсонским Гранд-Каньоном.



Невероятные горы Херсонщины

Станиславские горы интересны тем, что в каждую пору года они выглядят по-разному, а также здесь сливаются два лимана – Днепровский и Бугский.

Дельта Днепра и остров Белогрудов

Эти места уже больше рассчитаны на ценителей летнего отдыха. Здесь можно наловить щук, отдохнуть в палатках и сделать много красивых фото.

45 километров от города – и Херсонщина играет новыми красками. На дельте Днепра расположен остров Белогрудов, до которого можно добраться только на лодке или переправой.



Дельта Днепра



Пеликаны в Голой Пристани

Олешковские пески

Вторая самая большая пустыня в Европе расположена на Херсонщине – это Олешковские пески. Олешковские пески имеют более 1,5 тысячи квадратных метров.



Крупнейшая пустыня в Европе

На глубине 30–40 метров расположен пресный водонасыщенный пласт. Масштабно добывать пресную воду здесь нельзя, ведь уровень грунтовых вод снизится, и леса не смогут сдерживать пески.

Читайте также Как почувствовать себя туристом в собственном городе: интересные идеи

Аскания-Нова

На расстоянии 150 километров от Херсона расположился заповедник Аскания-Нова. Это удивительное место занесено в 7 чудес Украины.



Заповедник Аскания-Нова – одно из 7-ми чудес Украины



Дендропарк в Аскании-Новой

Описать красоту заповедника невозможно, лучше поехать и убедиться самому!

Да и вообще Херсонщина позволяет человеку вдохнуть полной грудью, по-настоящему расслабиться и только тогда выдохнуть.