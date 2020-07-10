После развода с Меган Фокс актер Брайан Остин Грин оказался под прицелом прессы. Все журналисты западных СМИ пытаются выведать детали его нового романа с пышногрудой моделью Кортни Стоден. И прессе это удалось: девушка прокомментировала эти отношения и роман актера с еще одной красавицей.

В интервью Fox News 25-летняя Кортни Стоден заявила, что Брайан Остин Грин – бабник. Она рассказала журналистам, что актер не хотел, чтобы мир узнал об их романе и пытался держать эти отношения в секрете. Однако папарацци сделали фото пары, разрушившее планы Брайана Остина Грина.

Смотрите также Секс-дива в 15 лет Меган Фокс попала в скандал из-за эротических кинокадров

Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его в сети после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю их словам,

– заявила Кортни Стоден.

Однако девушка еще окончательно не разорвала отношения с Брайаном Остином Грином.

В то же время актер рассказал журналистам, что Кортни Стоден очень милая, однако порой делает плохой выбор. Узнав слухи о романе Брайана Остина Грина с еще одной девушкой Тиной Луис, модель сделала все для того, чтобы навредить своему избраннику. И даже интервью с обвинениями о многочисленных романах Брайан Остин Грин воспринял как попытку разрушить его имидж.

"Она – очень хороший человек, но иногда делает плохой выбор... Тот факт, что она решила преподнести информацию так, словно я встречаюсь еще и с Тиной, что могло создать проблемы для меня, отца троих маленьких детей, меня огорчило", – прокомментировал Брайан Остин Грин.

В то же время актер не скрывает, что у него была встреча с Тиной Луис. Они поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, что и стало поводом для слухов о романе. Однако была ли это деловая встреча, или романтическая Брайан Остин Грин решил не комментировать.

Что известно о новых отношениях Брайана Остина Грина

В мае 2020 года Брайан Остин Грин и Меган Фокс окончательно развелись. Трещину их брак дал еще в 2016 году, однако третья беременность актрисы заставила супругов задуматься об отношениях и пройти курс семейной терапии. Но идиллия продлилась всего 4 года: ни трое общих детей, ни многочисленное имущество, которое придется делить, не удержало Меган от подачи документов на развод.

Сейчас красавица Меган Фокс встречается с рэпером Колсоном Бейкером. Актриса переехала в дом в Малибу, оставив бывшему возлюбленному поместье в Лос-Анджелесе. А вот Брайан Остин Грин начал встречаться с пышногрудой блондинкой Кортни Стоден. Кроме этого, в прессе приписывают ему роман с Тиной Луис. Обе девушки значительно моложе актера-ловеласа.