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Пышногрудая Деми Роуз показала эротический наряд на День Валентина: фото 18+

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Деми Роуз снялась в эротической фотосессии / Instagram / @demirose

Знаменитая британская модель и блогер Деми Роуз не прекращает шокировать поклонников эротическими снимками. Не обошла она вниманием День Валентина, поэтому охотно показала свой костюм для романтического праздника.

"Королева эпатажа" Деми Роуз умеет даже из обыденной съемки сделать эротическую. Все потому, что манекенщица имеет соблазнительные пышные формы, которые охотно демонстрирует в купальниках и обтягивающих платьях. В День святого Валентина блогер сделала особый сюрприз для своих поклонников: на инстаграм странице она разместила серию провокационных фото, которые уже успели взбудоражить сеть.

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Перед камерой сексуальная Деми Роуз появилась в латексном красном корсете, который подчеркнул ее пышную грудь. К эротического образа 24-летняя звезда подобрала крошечные бикини, латексные длинные перчатки и ремни, которые сексуально надела на ноги.

Снимки Деми Роуз символически опубликовала на День влюбленных и игриво подписала: "Не твоя валентинка". В эротической съемке манекенщица использовала красную розу, позируя с ней в стиле страстного танго.

Демі Роуз в еротичній зйомці
Деми Роуз в эротической съемке / Instagram / @demirose

Известно, что автором провокационной фотосессии был Дэнни Десантос. С известным британским фотографом модель сотрудничает уже несколько лет, поэтому именно перед ним Деми Роуз охотно предстает в эротических костюмах или без них. Все снимки пышногрудая красавица публикует в своем блоге, за которым следят более 13 миллионов человек.

Демі Роуз показала оголені сідниці
Деми Роуз показала обнаженные ягодицы​ / Instagram / @demirose

Еротична зйомка Демі Роуз до Дня Валентина
Эротическая съемка Деми Роуз ко Дню Валентина​ / Instagram / @demirose

Сексуальна модель Демі Роуз
Сексуальная модель Деми Роуз​ / Instagram / @demirose

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Деми Роуз Эротика
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