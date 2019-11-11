Пышногрудая Деми Роуз снялась для эротического журнала: фото 18+

24-летняя британка Деми Роуз является примером того, как девушка может прославиться в социальных сетях в современном мире из-за откровенных фото. Селебрити показала поклонникам в сети новые фотографии, которые она сделала для эротического журнала Bad Influence.

Новый эротический снимок Деми Роуз опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото модель снялась в белых стрингах и белом прозрачном халате.

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Перья на одежде и идеальная голливудская укладка волос добавили нотки бурлеска обольстительному образу Деми. На фотографии 24-летняя девушка держит халат руками, который едва прикрывает ее пышную грудь.

А на странице в инстаграме самого журнала опубликованы гораздо более провокационные фото, на которых позируют четверо обнаженных девушек, среди них – Деми Роуз. Такой фотосессии от 24-летней девушки поклонники не ожидали.