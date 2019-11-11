Пышногрудая Деми Роуз снялась для эротического журнала: фото 18+

10 Читати новину українською
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-летняя британка Деми Роуз является примером того, как девушка может прославиться в социальных сетях в современном мире из-за откровенных фото. Селебрити показала поклонникам в сети новые фотографии, которые она сделала для эротического журнала Bad Influence.

Новый эротический снимок Деми Роуз опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото модель снялась в белых стрингах и белом прозрачном халате.

Читайте также: В крошечном бикини и с белокурыми волосами: Деми Роуз шокировала смелым образом – 18+

Перья на одежде и идеальная голливудская укладка волос добавили нотки бурлеска обольстительному образу Деми. На фотографии 24-летняя девушка держит халат руками, который едва прикрывает ее пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

А на странице в инстаграме самого журнала опубликованы гораздо более провокационные фото, на которых позируют четверо обнаженных девушек, среди них – Деми Роуз. Такой фотосессии от 24-летней девушки поклонники не ожидали.

 

 

 

blog_ava
Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти
сегодня
1451
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Мода Деми Роуз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
сегодня 20:02 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 725
Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
сегодня 19:35 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
Марина Джура 45
"Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
сегодня 14:22 "Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
Юлія Ліпенцева 103
Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
сегодня 11:55 Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
Анастасія Манюхіна 323
Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
10 ноября 18:40 Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
Марина Джура 87
Новости
Больше новостей
Залиште відгук