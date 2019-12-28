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Пышнотелая Эшли Грэм полностью обнажилась: модели – в восторге, пользователи возмущаются 18+

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Эшли Грэм / Instagram / @ ashleygraham

Пышнотелая модель Эшли Грэм находится на последних месяцах беременности. Несмотря на стасус беременной мамочки она успевает посещать все светские мероприятия, ходить по модным подиумам и даже позировать для глянцев. На этот раз она ошарашила мир очередным эротичным снимком.

Для 32-летней модели и ее мужа Джастина Эрвина это будет первый ребенок в браке. Пара с нетерпением ожидает появление первенца, а пока фиксирует счастливые мгновения на фотографиях. Недавно отец будущего ребенка фотографировал Эшли для топлес-снимков, которые оценили немало пользователей социальных сетей.

Фотосессия руками мужа: Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последнем месяце беременности: 18+

Теперь же Грэм поделилась новой фотографией, автором которой стала фотограф Касс Берд. На ней Эмили предстала полностью обнаженной, став на колени и сильно выгнувшись назад. Из всего, что присутствовало на теле модели – это несколько подвесок на шее и серьги. Свои волосы она распустила, придав им естественности, а руками едва-едва коснулась своих стоп. Интимные зоны груди были спрятаны за черными полосками, созданными в фоторедакторе.

оголена Ешлі Грем
Эшли Грэм на последних месяцах беременности / Instagram / @ashleygraham

Черно-белая ню-фотография вызвала неоднозначную реакцию в сетях. Такие знаменитые модели, как Эмили Ратажковски, Хелена Кристенсен, Эниола Абиоро, Тейлор Джавасис были в восторге от кадра и оставили под фото свои позитивные "эмодзи". Другие поклонники Эшли остались недовольны фотографией, поскольку считают, что они не должны постоянно видеть обнаженности моделей. "Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир" – пишут они. Однако среди комментаторов нашлись и такие, которые увидели в Эшли самих себя, поэтому были приятно поражены открытостью.

оголена Ешлі Грем: реакція соцмереж
Моделям-коллегам Эшли Грэм понравилось эротическое фото / скриншот из инстаграма

оголена Ешлі Грем: реакція соцмережВозмущенные комментаторы снимком Эшли Грэм / Скриншот из "Обозреватель"

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эшли Грем Звездные мамы Эротика
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