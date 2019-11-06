Пышнотелая модель Искра Лоуренс беременна: первые фото звезды

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Модель Искра Лоуренс беременна
Модель Искра Лоуренс беременна / Instagram / @iskra

Одна из самых известных моделей plus-size Искра Лоуренс беременна первенцем. Отцом ребенка стал ее бойфренд Филипп Пейн.

Соответствующими снимками Искра Лоуренс поделилась на официальной инстаграм-странице. Будущая мама надела приталенное платье, чтобы все ее поклонники увидели маленький округлый живот. Манекенщица не сдерживала своего счастья и с удовольствием позировала рядом с любимым, держа в руке тест на беременность с положительным результатом.

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Это уже не просто мы вдвоем. Вскоре мы будем настоящей семьей... Я была шокирована, когда увидела эти две полоски и узнала, что у нас с Филиппом родится ребенок. Сейчас мы находимся на 17 неделе и 3 днях беременности!... Не могу поверить, что я наконец рассказываю всем ужасному миру нашу сказочную новость,
– поделилась Искра Лоуренс.

Кроме этого, манекенщица призналась, что с удовольствием поделится с поклонниками переживаниями и лайфхаками во время беременности. Искра Лоуренс не скрывает, что в восторге от будущего материнства. В то же время она публично решила поддержать тех женщин, у которых диагностировали бесплодие. На помощь им пышнотелая модель пожертвовала 10 тысяч долларов. Это будет не единственный перевод средств: в течение всей беременности Искра Лоуренс, ее родственники и друзья планируют переводить деньги в благотворительный фонд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Philip Payne (@philipapayne)

Как известно, британская модель Искра Лоуренс познакомилась с музыкальным продюсером Филиппом Пейном в 2018 году. Тогда манекенщица была приглашенной гостьей на вечеринке и снимала прямую трансляцию для своего блога. В видео Искра назвала Филиппа привлекательным, поэтому он подошел с ней знакомиться. Уже через месяц пара провела первый публичный выход. И хотя Искра Лоуренс и Филипп Пейн еще не поженились, их отношениями уже восхищаются миллионы поклонников.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные мамы Мода LifeStyle
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