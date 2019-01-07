Пытался достучаться к дочери: отец Меган Маркл назвал принца Гарри высокомерным

Скандальный Томас Маркл пытается подобрать различные пути, чтобы достичь примирения со своей дочерью Меган, которая стала членом королевской семьи. Однако на этот раз его выбор пал на менее удачный подход. Он обвинил мужа своей дочери принца Гарри в высокомерии и пообещал стоять на своем, пока он с ним не поговорит.

Накануне католического Рождества Томас Маркл поделился трогательными рождественскими открытками, которые ему присылала его младшая дочь и заявил, что надеется получить такую ​​же в этом году. Позже он обращался к королеве Елизавете II с просьбой помочь наладить отношения с Меган. Однако, вероятно, все произошло не так, как этого хотел отец Меган Маркл, игнорирование 37-летней дочери изрядно разозлило его.

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О новом скандальном заявлении отца Меган Маркл сообщило издание The Sun. Не получив открытки на Рождество и поздравления с Новым годом от дочери 74-летний Томас Маркл решил действовать решительно и дал новое интервью, в котором выразил свое мнение о принце Гарри и сказал, что не отступится, пока тот не согласится поговорить с ним.

Отца Меган Маркл заявил, что не понимает, чем заслужил такое отношение дочери, ведь он был для нее хорошим отцом.

Все это должно было стать одним из тех моментов, которыми бы я гордился. Но стало сном ужасов, помочь проснуться от которого может только королевская семья и Меган. Они могут просто позвонить мне. Я до сих пор не могу даже представить, чем заслужил такое отношение от дочери. Я был хорошим отцом и не делал ничего плохого. Некоторые родители топором убивают по 19 человек, а их дочери все равно наведываются к ним. Непонятно, почему Меган относиться ко мне так,

– заявил Томас Маркл.

После этого отец Меган Маркл решил громко высказаться о своем зяте принца Гарри, назвав его высокомерным. "Он такой же человек, как и все мы, но я убежден, что он чувствует свое превосходство над окружающими, решая, с кем говорить, а с кем нет. И я не могу с этим смириться. Все это похоже на высокомерие с его стороны", – продолжил 74-летний мужчина.

Также он добавил, что не собирается останавливаться и, возможно, немного успокоится лишь тогда, когда принц Гарри и Меган захотят поговорить с ним.



Меган Маркл, ее мама Дориа Редлан и отец Томас / The Sun

Томас Маркл не удержался и от комментария относительно слухов о конфликтах своей дочери и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Он заверил, что это абсолютные глупости и он не верит, что Меган Маркл способна на такое.

Меган не заслуживает таких обвинений. Я твердо убежден, что она не делала и трети того, в чем ее обвиняют. И никогда не куплюсь на то, что она довела Кейт до слез. Хотя бы потому, что Кейт более сильная женщина. Она находится в более высоком положении, чем Меган. К тому же, она мать-героиня. Я не вижу Кейт слабой. Ни одна женщина не выскакивает из больницы сразу после родов. Поэтому она вряд ли кого-то боится. И я не верю, что Меган пытается навредить ей в любой форме. Но сейчас я не могу просто позвонить дочери и спросить: "Что происходит? Чем я могу помочь?",

– заявил Томас Маркл.

Также он добавил, что намерен написать книгу, в которой расскажет о счастливых годах жизни с Меган и своих теплых воспоминаниях о ее взросленим. В завершение от сказал, что дочь была большой частью его жизни пока не встретила принца Гарри. Но он не ждет жалости от нее, а просто мечтает о примирении.