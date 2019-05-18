Фэнтезийная сага "Игра престолов" вызвала настоящий фурор в кинематографе, ведь на основе него было создано немало песен, арт-проектов и моду на средневековые костюмы. Но продюсеры, наверное, не ожидали, что из-за финала сериала на работу в понедельник не выйдет около 11 миллионов фанатов.

Согласно новому опросу аналитического центра The Workforce Institute Kronos, около 10,7 миллиона американцев не пойдут на работу на следующее утро. А все потому, что в воскресенье, 19 мая, в 21:00 выйдет финальная серия всей истории "Игры престолов".

Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала

В опросе приняли участие 1090 американцев, 22% из которых или же планируют взять отгул на следующий день, или сообщить о том, что заболели. Цифру, которая осталась в числе опрашиваемых, эксперты перевели на общее количество занятых совершеннолетних американцев и получили цифру в 10,7 миллиона человек. Что интересно, те американцы, которые работают в воскресный вечер и являются фанатами "Игры престолов", тоже планируют "слинять" с работы или работать удаленно. Процент таких составляет 5,8%.

Правда это или нет, но последнюю серию в Украине киноманы смогут увидеть первыми в 4:00. Ее смогут увидеть все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO, ведь именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. 13 мая в сети появился трейлер последней, шестой серии сериала, а через несколько дней – и два промо-кадра. Тайну финала создатели ленты хранят в строгой конфиденциальности.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержит всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.