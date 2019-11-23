Радиоведущий пошутил над дочерью герцогов Кембриджских: реакция родителей

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей в школу / Getty Images

Ведущий авторской программы на BBC Radio 1 Джеймс Грег насмешливо отреагировал на фотографию с первого учебного дня принцессы Шарлотты. Четырехлетняя девочка по случаю знакомства пожала руку руководительницы учреждения Thomas's Battersea School в Лондоне. После резкого комментария Грегу суждено встретиться с родителями Шарлотты.

В этом году дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу. 5 сентября супруги вместе с шестилетним сыном Джорджем впервые отвел Шаплотту на учебу. У бокового входа их встретила руководитель учебного заведения, поздравив всю семью герцогов Кембриджских дружественным рукопожатием.

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Такое проявление уважения и волнения девочки вызвало удивление радиоведущего BBC Radio 1 Джеймса Грега. В утреннем эфире они рассказывали о том, что Шарлотта пошла в школу и ведущий наткнулся на фото с этого знакового для королевского семейства дня. Джеймс не смог удержать своего удивления.

Я увидел фотографию во время программы и сказал: "Кто жмет руку учителю в первый день?"
– вспоминает ведущий во время разговора с журналистами Mirror.

По иронии судьбы Джеймс Грег через несколько недель оказался в Кенсингтонском дворце с группой подростков. Там ему пришлось лично пообщаться с родителями Шарлотты.

Мы слушали утренний эфир о первом учебном дне маленькой Шарлотты. И мы хотим поговорить с вами о рукопожатии...
– цитирует слова герцогов радиоведущий.

Джеймс Грег не стал делиться деталями разговора с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, однако заверил, что попрощались они на позитивной ноте и без обид. Как выяснилось, учебное заведение Thomas's Battersea School имеет ежедневное неизменное правило – все ученики пожимают руки учителям.

В мое время такого не было. Я был счастлив, если учитель мне по крайней мере улыбнется,
– оправдался Джеймс Грег.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Королівська сім'я Принц Уильям Кейт Миддлтон Новости LifeStyle
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