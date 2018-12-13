Rag'n'bone Man впервые выступит в Украине: неожиданные детали

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Группа Rag'n'Bone Man
Группа Rag'n'Bone Man / Instagram/ @ragnbonemanuk

Британский соул-исполнитель Rag'n'bone Man впервые посетит Украину и порадует своих поклонников живым исполнением культовой песни Human.

Любимый исполнитель миллионов выступит на международном рок-фестивале, который ежегодно проходит в Киеве.

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Rag'n'bone Man посетит столицу Украины в июле 2019 года. Фестиваль UPark продлится с 16 до 18 июля. Первой основной группой, которую пригласили на украинский праздник рок-музыки, стала группа The Prodigy.

К слову, культовая после Rag'n'bone Man Human набрала более 700 миллионов просмотров на YuoTube.

Смотреть клип Rag'n'bone Man на песню Human (видео):

Кто такой Rag'n'bone Man?
Rag'n'bone Man – британский соул-исполнитель, настоящее имя которого Рори Чарльз Грэм. Он начал покорять мир с 15 лет. Парень исполнял известные блюзовые хиты и песни соул-исполнителей. Rag'n'bone начал записывать небольшие альбомы с 2012 года, однако мировую известность ему принесла песня Human, которая заняла первое место в чартах Австрии, Германии и Швейцарии.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Новости Киева
Источник: 24 канал
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