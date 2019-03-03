Рами Малек и Люпита Нионго сыграют главные роли в новом фильме о Джеймсе Бонде – СМИ

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Рами Малек и Люпита Нионго
Рами Малек и Люпита Нионго / Коллаж: LifeStyle 24

Звезды фильмов "Богемская рапсодия" и "12 лет рабства" могут стать исполнителями главных ролей в легендарном фильме о Джеймсе Бонде. Как сообщают западные СМИ, Рами Малек и Люпита Нионго получили приглашение от продюсеров и сейчас ведут переговоры.

Съемки новой части о приключениях легендарного Джеймса Бонда начнутся этой весной. Ранее стало известно, что определенные роли уже утверждены за конкретными актерами, однако некоторые из главных ролей до сих пор остаются вакантными. Как сообщает Variety, относительно игры в фильме под названием "Бонд 25" продюсеры ведут переговоры с оскароносными Рами Малеком и Люпитой Нионго.

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Как указано в источнике, авторы фильма ищут идеальных кандидатов на исполнение роли главного злодея и агента ЦРУ, а также агента MI6 и девушек Бонда. Согласно мнению продюсеров, на роль врага агента 007 идеально подошел бы Рами Малек, а девушку Бонда может сыграть Люпита Нионго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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