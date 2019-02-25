Размытые селфи, искренние улыбки и крепкие объятия: появились первые снимки с after party Оскара

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Леди Гага на вечеринке После Оскара-2019
Леди Гага на вечеринке После Оскара-2019 / Instagram / @cineetv

Одна из самых ожидаемых церемоний награждения состоялась в воскресенье, 24 февраля. Традиционно после вручения статуэток, гости торжества и другие знаменитости получили приглашение на закрытую вечеринку. Первые снимки с after party уже взрывают сеть.

Церемония Оскар-2019 отметилась чувственным выступлением Леди Гаги и Брэдли Купера, падением Рами Малека со сцены и неудачно подобранными нарядами для светского мероприятия. Однако, если снимки с вручения статуэток есть в свободном доступе для всех пользователей, то на закрытой вечеринке началось все самое интересное.

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Так, веселыми моментами с after-party после церемонии Оскар-2019 поделилась Мадонна, Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Леди Гага и другие знаменитости. На фото победители и те, которые не получили никаких статуэток, весело проводят время, пьют шампанское и с радостью позируют перед камерами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Леді Гага Оскар-2019
Леди Гага на after party после Оскара-2019 / Instagram / @cineetv

ДЖейсон Момоа
Джейсон Момоа и Гелен Миррен / Instagram / @cineetv

Джейсон Момоа Оскар-2019
Джейсон Момоа на after party посля Оскара-2019 / Instagram / @cineetv

Гості after party Оскар-2019
Другие гости на after party после Оскара-2019 / Instagram / @cineetv


 

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Теги: LifeStyle Мадонна Леди Гага Оскар-2019
Источник: LifeStyle 24
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