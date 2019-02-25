Размытые селфи, искренние улыбки и крепкие объятия: появились первые снимки с after party Оскара

Одна из самых ожидаемых церемоний награждения состоялась в воскресенье, 24 февраля. Традиционно после вручения статуэток, гости торжества и другие знаменитости получили приглашение на закрытую вечеринку. Первые снимки с after party уже взрывают сеть.

Церемония Оскар-2019 отметилась чувственным выступлением Леди Гаги и Брэдли Купера, падением Рами Малека со сцены и неудачно подобранными нарядами для светского мероприятия. Однако, если снимки с вручения статуэток есть в свободном доступе для всех пользователей, то на закрытой вечеринке началось все самое интересное.

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Так, веселыми моментами с after-party после церемонии Оскар-2019 поделилась Мадонна, Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Леди Гага и другие знаменитости. На фото победители и те, которые не получили никаких статуэток, весело проводят время, пьют шампанское и с радостью позируют перед камерами.



Леди Гага на after party после Оскара-2019 / Instagram / @cineetv



Джейсон Момоа и Гелен Миррен / Instagram / @cineetv



Джейсон Момоа на after party посля Оскара-2019 / Instagram / @cineetv



Другие гости на after party после Оскара-2019 / Instagram / @cineetv



