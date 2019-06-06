Разрыв года Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не живут вместе, – СМИ

Одна из самых красивых пар Голливуда – супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер – разорвали отношения. Именно об этом пишут многие западные СМИ, отмечая, что супруги уже не живут вместе.

Как сообщает издание The Sun, отношения между Брэдли и Ириной остыли. По словам инсайдера, Шейк съехала из особняка голливудского актера в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе в свой дом.

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Отношения между ними становятся все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношения не сложились,

– говорится в источнике.

Накануне издание Page Six писало, что брак актера и модели держится на волоске и они на грани развода.

"Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске", – заявил инсайдер.



Брэдли Купер и Ирина Шейк / Getty Images

Кроме того, издание добавило, что у Брэдли Купера и Ирины Шейк совершенно разные интересы: "Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На тусовках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом".

Впервые о недоразумении Ирины и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Звезда родилась" на церемонии награждения Оскар-2019. Во время выступления между звездами возникла так называемая "химия", которую поклонники бурно обсуждают в социальных сетях. Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Купером присутствовала Ирина Шейк, он откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене.



Леди Гага и Бредли Купер / Getty Images