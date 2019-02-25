Разведенные Бен Аффлек и Линдси Шукус замечены на частной встрече: фотофакты

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Бен Аффлек и Линдси Шукус
Бен Аффлек и Линдси Шукус / Instagram / @celebritys_star

46-летний голливудский актер Бен Аффлек и 38-летний телевизионный продюсер Линде Шукус вместе засветились на совместной встрече только вдвоем. Поклонники подозревают, что звездная пара тайно примирилась.

Развод звездной пары потряс поклонников летом 2018 года, так и не отметив первую годовщину свадьбы. После этого Бен Аффлек и Линдси Шукус так и не появлялись вместе на публике. Однако на сайте The Dailу Mail появились снимки от папарацци, которым удалось зафиксировать частную встречу звезд, которая состоялась накануне.

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Бывшие влюбленные попали в объективы камер в Лос-Анджелесе. Линдси Шукус зашла в кафетерий, чтобы взять кофе с собой, вероятно, пара не хотела привлекать внимание посетителей заведения. Бен Аффлек ждал бывшую жену в машине, а она в свою очередь с широкой улыбкой спешила сесть в авто.

Бен Аффлек ф Ліндсі Шукус
Бен Аффлек и Линдси Шукус​ / The Daily Mail

Бен Аффлек і Ліндсі Шукус
Линдси Шукус / The Daily Mail

Ліндсі Шукус
Линдси Шукус / The Daily Mail
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Бен Аффлек Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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