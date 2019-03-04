Разведенные Бен Афллек и Линдси Шукус в очередной раз вышли в свет вместе

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Бен Аффлек и Линдси Шукус
Бен Аффлек и Линдси Шукус / Instagram / @vicsredcarpet

Знаменитый голливудский актер, за спиной которого уже немало громких расставаний, в очередной раз удивляет своими выходами в свет. Накануне 46-летний Бен Аффлек появился на премьере фильма со своей бывшей женой 38-летней Линдси Шукус.

Первые снимки от папарацци во время совместного выхода Бена Аффлека и Линдси Шукус появились в конце февраля. Тогда экс-супруги вместе пили кофе, сидя в авто. После встречи звезды решили не скрываться и вместе пришли на премьеру фильма "Тройная граница" (Triple Frontier).

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Это первый официальный выход Бена Аффлека и Линдси Шукус на красной дорожке после развода. Для светского выхода актер выбрал классический костюм, а его спутница черное платье и серое пальто. На премьеру они пришли вместе, но фотографироваться вдвоем не стали. На всех фото Бен Аффлек позировал с коллегами и другими гостями мероприятия.

Бен Аффлек і Ліндсі Шукус
Бен Аффлек и Линдси Шукус / Instagram / @garretthedlundbrasil

Что известно про отношения Бена Аффлека и Линдси Шукус? Звезды были в отношениях около года. Однако в 2017 году они заявили о расставании, поскольку, как сказал Бен Аффлек, поддерживать отношения на расстоянии было очень сложно.

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Теги: Бен Аффлек Голливуд Звездные разводы LifeStyle
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