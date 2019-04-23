Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
Пасха уже не за горами, поэтому пора узнать разнообразные рецепты приготовления кулича. Чтобы облегчить себе работу и сэкономить время – предлагаем легкие рецепты воздушной паски в мультиварке, хлебопечке и без добавления дрожжей.
Приготовление куличей занимает особое место на кухне хозяйки в преддверии Пасхи. Для того, чтобы у вас был выбор, какой именно испечь кулич, мы подготовили для вас несколько рецептов.
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Рецепт паски в мультиварке
Рецепт паски в мультиварке
Ингредиенты:
– 3-4 стакана муки;
– 1 стакан сахара;
– 10 граммов дрожжей;
– 4 яйца;
– 2 апельсина;
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов цукатов;
– ванилин – по вкусу;
– 1 стакан молока.
Рецепт приготовления кулича в мультиварке:
1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 4 столовых ложки муки и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и поставьте опару в теплое место на полчаса.
2. Яйца разотрите с сахаром. Из апельсинов выжмите сок.
3. Соедините яйца, сок и опару, перемешайте и постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Замесите эластичное тесто. Поставьте в тепло, чтобы подошло.
4. Когда тесто увеличится вдвое, соединить его с цукатами.
5. В смазанную маслом чашу мультиварки положите тесто и на 15 минут включите режим "подогрев".
6. Оставьте кулич подниматься еще на 40 минут, а затем поставьте режим "выпечка" 60+30 минут.
7. Охлажденный кулич украсьте глазурью.
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Рецепт кулича в хлебопечке
Рецепт паски в хлебопечке
Ингредиенты:
– 100 миллиграммов молока;
– 4 яйца;
– 175 граммов маргарина;
– 1,5 чайных ложки соли;
– 6 столовых ложек сахарного песка;
– 130 граммов изюма;
– 460 граммов пшеничной муки;
– 3 чайных ложки сухих дрожжей;
– 1/2 стакана сахарной пудры;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
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Рецепт приготовления кулича в хлебопечке:
1. Заранее изюм поставьте в воду на 10-15 минут.
2. Теплое молоко вылейте в контейнер хлебопечки. Добавьте 3 яйца.
3. Нарежьте маргарин на небольшие кусочки. Растопите их в микроволновке и добавьте в контейнер. Добавьте соль, сахар и изюм, муку и дрожжи.
4. Ставьте запекаться на 2 часа 15 минут.
Рецепт паски без дрожжей
Рецепт кулича без дрожжей
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 3 яйца ;
– 1 стакан молока;
– 70 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 грамма ванилина;
– 75 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов.
Рецепт приготовления кулича без дрожжей:
1. Изюм предварительно промойте и высушите. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте миксером до растворения сахара.
2. Отдельно в емкости перемешайте муку, ванилин и разрыхлитель. Полученную смесь добавьте во взбитые желтки с сахаром и маслом. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.
3. В сухой, чистой емкости взбейте белки до пышной пены, добавьте в тесто и перемешайте. Добавьте изюм (цукаты по желанию) и снова перемешайте.
4. В смазанные сливочным маслом формы вылейте тесто, оставляя место до края, поместите в разогретую до 200°C духовку и выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой.
5. Когда куличи остынут, смажьте взбитым с сахарной пудрой в крепкую пену белком (1 белок, 100 граммов сахарной пудры) и посыпьте кондитерской присыпкой.
Вкусных Пасхальных праздников!