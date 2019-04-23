Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей

Пасха уже не за горами, поэтому пора узнать разнообразные рецепты приготовления кулича. Чтобы облегчить себе работу и сэкономить время – предлагаем легкие рецепты воздушной паски в мультиварке, хлебопечке и без добавления дрожжей.

Приготовление куличей занимает особое место на кухне хозяйки в преддверии Пасхи. Для того, чтобы у вас был выбор, какой именно испечь кулич, мы подготовили для вас несколько рецептов.

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Рецепт паски в мультиварке



Рецепт паски в мультиварке

Ингредиенты:

– 3-4 стакана муки;

– 1 стакан сахара;

– 10 граммов дрожжей;

– 4 яйца;

– 2 апельсина;

– 150 граммов сливочного масла;

– 100 граммов цукатов;

– ванилин – по вкусу;

– 1 стакан молока.

Рецепт приготовления кулича в мультиварке:

1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 4 столовых ложки муки и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и поставьте опару в теплое место на полчаса.

2. Яйца разотрите с сахаром. Из апельсинов выжмите сок.

3. Соедините яйца, сок и опару, перемешайте и постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Замесите эластичное тесто. Поставьте в тепло, чтобы подошло.

4. Когда тесто увеличится вдвое, соединить его с цукатами.

5. В смазанную маслом чашу мультиварки положите тесто и на 15 минут включите режим "подогрев".

6. Оставьте кулич подниматься еще на 40 минут, а затем поставьте режим "выпечка" 60+30 минут.

7. Охлажденный кулич украсьте глазурью.

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Рецепт кулича в хлебопечке



Рецепт паски в хлебопечке

Ингредиенты:

– 100 миллиграммов молока;

– 4 яйца;

– 175 граммов маргарина;

– 1,5 чайных ложки соли;

– 6 столовых ложек сахарного песка;

– 130 граммов изюма;

– 460 граммов пшеничной муки;

– 3 чайных ложки сухих дрожжей;

– 1/2 стакана сахарной пудры;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

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Рецепт приготовления кулича в хлебопечке:

1. Заранее изюм поставьте в воду на 10-15 минут.

2. Теплое молоко вылейте в контейнер хлебопечки. Добавьте 3 яйца.

3. Нарежьте маргарин на небольшие кусочки. Растопите их в микроволновке и добавьте в контейнер. Добавьте соль, сахар и изюм, муку и дрожжи.

4. Ставьте запекаться на 2 часа 15 минут.

Рецепт паски без дрожжей



Рецепт кулича без дрожжей

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 3 яйца ;

– 1 стакан молока;

– 70 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 грамма ванилина;

– 75 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов.

Рецепт приготовления кулича без дрожжей:

1. Изюм предварительно промойте и высушите. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте миксером до растворения сахара.

2. Отдельно в емкости перемешайте муку, ванилин и разрыхлитель. Полученную смесь добавьте во взбитые желтки с сахаром и маслом. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

3. В сухой, чистой емкости взбейте белки до пышной пены, добавьте в тесто и перемешайте. Добавьте изюм (цукаты по желанию) и снова перемешайте.

4. В смазанные сливочным маслом формы вылейте тесто, оставляя место до края, поместите в разогретую до 200°C духовку и выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой.

5. Когда куличи остынут, смажьте взбитым с сахарной пудрой в крепкую пену белком (1 белок, 100 граммов сахарной пудры) и посыпьте кондитерской присыпкой.

Вкусных Пасхальных праздников!