Как приготовить вкусный смузи из арбуза, дыни, банана и киви: простой рецепт
Смузи – это версия классического милкшейка, но вместо молока главным компонентом выступают фрукты, ягоды и овощи. В смузи можно добавлять натуральный йогурт, а вегетарианцы используют кокосовое и соевое молоко. Как приготовить вкусный смузи из арбуза, дыни, банана и киви – читайте дальше.
Смузи не вызывает тяжести в желудке и обеспечивает массу полезных питательных веществ за счет витаминов, которые содержатся во фруктах и овощах. На первый взгляд, смузи сделать очень легко, впрочем этот рецепт имеет свои правила приготовления, которых надо придерживаться, чтобы напиток получился полезным и вкусным.
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Рецепт смузи из арбуза и банана
Смузи из арбуза и банана: рецепт приготовления
Ингредиенты:
– 300 граммов мякоти арбуза;
– 200 мл кокосового сока;
– 2 ст. л. сока лайма;
– 1 банан;
– 1 ч. л. меда.
1. Разрежьте арбуз на куски, удалите косточки и большой ложкой достаньте мякоть.
2. Почистите банан и порежьте мякоть на тонкие кусочки. Заморозьте их вместе с арбузом.
3. Достаньте из морозилки банан и арбуз через 2 часа, и взбейте в блендере с другими ингредиентами. Наш арбузно-банановый смузи готов! Приятного аппетита!
Рецепт смузи из дыни
Смузи из дыни: рецепт приготовления
Ингредиенты:
– четверть дыни;
– 2 банана;
– 500 мл йогурта;
– 1 ст. л. меда.
1. Добавьте в блендер банан и измельчите его.
2. Очистите мякоть дыни и также добавьте в блендер.
3. Для того, чтобы смузи был сладким – добавьте мед.
4. К смеси в блендере, добавьте йогурт. Возьмите обычный йогурт без наполнителей и добавок.
5. Взбейте все в блендере до однородной массы. Готово! Смузи можете разливать в стаканы. Важно его пить сразу после приготовления, чтобы смузи не потерял полезных свойств.
Рецепт смузи с бананом и киви
Смузи с бананом и киви: рецепт приготовления
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 1 киви;
– половина груши (по желанию);
– 1/2 стакана воды;
– мед – по вкусу.
1. Очистите от кожуры киви и банан, порежьте небольшими кусками, выложите в блендер, залейте водой и измельчите.
2. Если этот смузи вы делаете с грушей, то воды добавляйте немного меньше, чем указано в ингредиентах.
3. Добавьте мед по вкусу и еще раз все перемешайте.
Рецепт смузи из киви, банана и яблока
Смузи из киви: рецепт приготовления
Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– 3 киви;
– 3 красных яблока;
– полстакана молока (200 мл);
– мед, подсластитель или сахар.
1. Очистите банан и киви от кожуры, вырежьте серединки из яблок, тогда нарежьте фрукты.
2. Добавьте их в блендер и тщательно взбейте. Подавайте напиток холодным! Приятного аппетита!