Как приготовить вкусный смузи из арбуза, дыни, банана и киви: простой рецепт

Смузи – это версия классического милкшейка, но вместо молока главным компонентом выступают фрукты, ягоды и овощи. В смузи можно добавлять натуральный йогурт, а вегетарианцы используют кокосовое и соевое молоко. Как приготовить вкусный смузи из арбуза, дыни, банана и киви – читайте дальше.

Смузи не вызывает тяжести в желудке и обеспечивает массу полезных питательных веществ за счет витаминов, которые содержатся во фруктах и овощах. На первый взгляд, смузи сделать очень легко, впрочем этот рецепт имеет свои правила приготовления, которых надо придерживаться, чтобы напиток получился полезным и вкусным.

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Рецепт смузи из арбуза и банана



Смузи из арбуза и банана: рецепт приготовления

Ингредиенты:

– 300 граммов мякоти арбуза;

– 200 мл кокосового сока;

– 2 ст. л. сока лайма;

– 1 банан;

– 1 ч. л. меда.

1. Разрежьте арбуз на куски, удалите косточки и большой ложкой достаньте мякоть.

2. Почистите банан и порежьте мякоть на тонкие кусочки. Заморозьте их вместе с арбузом.

3. Достаньте из морозилки банан и арбуз через 2 часа, и взбейте в блендере с другими ингредиентами. Наш арбузно-банановый смузи готов! Приятного аппетита!

Рецепт смузи из дыни



Смузи из дыни: рецепт приготовления

Ингредиенты:

– четверть дыни;

– 2 банана;

– 500 мл йогурта;

– 1 ст. л. меда.

1. Добавьте в блендер банан и измельчите его.

2. Очистите мякоть дыни и также добавьте в блендер.

3. Для того, чтобы смузи был сладким – добавьте мед.

4. К смеси в блендере, добавьте йогурт. Возьмите обычный йогурт без наполнителей и добавок.

5. Взбейте все в блендере до однородной массы. Готово! Смузи можете разливать в стаканы. Важно его пить сразу после приготовления, чтобы смузи не потерял полезных свойств.

Рецепт смузи с бананом и киви

Смузи с бананом и киви: рецепт приготовления

Ингредиенты:

– 1 банан;

– 1 киви;

– половина груши (по желанию);

– 1/2 стакана воды;

– мед – по вкусу.

1. Очистите от кожуры киви и банан, порежьте небольшими кусками, выложите в блендер, залейте водой и измельчите.

2. Если этот смузи вы делаете с грушей, то воды добавляйте немного меньше, чем указано в ингредиентах.

3. Добавьте мед по вкусу и еще раз все перемешайте.

Рецепт смузи из киви, банана и яблока



Смузи из киви: рецепт приготовления

Ингредиенты:

– 1 спелый банан;

– 3 киви;

– 3 красных яблока;

– полстакана молока (200 мл);

– мед, подсластитель или сахар.

1. Очистите банан и киви от кожуры, вырежьте серединки из яблок, тогда нарежьте фрукты.

2. Добавьте их в блендер и тщательно взбейте. Подавайте напиток холодным! Приятного аппетита!