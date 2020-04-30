Как приготовить шашлык в духовке: лучшие рецепты
Весна у нас всегда ассоциируется с пикником, природой и мангалом с шашлыками. В этом году в связи с карантином все наши планы о встрече с друзьями на свежем воздухе сошли на нет.
Поэтому пока мы все находимся в самоизоляции, и лишь мечтаем о барбекю с друзьями, редакция LifeStyle 24 подготовила подборку рецептов, как запечь шашлыки в домашних условиях в духовке.
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Для того, чтобы шашлык пах настоящим дымом от костра нужно подготовить уголь. Для этого нужно 2-3 куска углей. Уголь положите на противень, оберните фольгой. Разжечь уголь можно капнув на него столовую ложку спирта. Спичку подносите на вытянутой руке, не приближаясь сильно к самому углю.
Для запаха дыма используйте уголь
Погореть уголь должен не более 2-х минут. Уголь взбейте, накройте миской и сразу ставьте в разогретую до 200 градусов духовку на нижний уровень. Для того, чтобы шашлык полностью вобрал запах угля, разложите его на решетку духовки. Эту процедуру можно сделать также в конце любых вариантов приготовлений, которые мы предложили ниже.
Обратите внимание, уголь в духовке может воспламениться. Поэтому время от времени его нужно тушить.
Как запечь шашлык в духовке в банке
Ингредиенты:
Свинина – 1 кг;
Лук репчатый – 4 шт;
Рис – 200 г;
Сало копченое – 200 г;
Горчица – 1 ст. л;
Перец черный молотый – по вкусу;
Соль по вкусу;
Сок лимона – 1 ст. л;
Уксус яблочный – 1 ст. л;
Приправы – по вкусу.
Способ приготовления шашлыка в духовке в банке
Рецепт приготовления шашлыка в банке
1. Нарежьте мясо кубиками. Лук нарежьте кольцами. Разделите порезанное мясо на две части.
2. К первой части добавьте половину нарезанного лука и замаринуйте в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
3. Ко второй части мясу добавьте нарезанный лук и замаринуйте в смеси приправ, черного перца и яблочного уксуса. Оставьте замаринованное мясо на 1 час.
4. Копченое сало нарежьте пластинками.
5. Замаринованное мясо посолите и дайте настояться 15 минут. После этого нанизывайте на деревянные шпажки по 4 кусочка мяса, чередуя с салом.
6. На дно трехлитровой банки насыпьте половину стакана риса. Сверху выложите лук из маринада.
7. Поставьте готовые шпажки с мясом в банку.
8. Вместо крышки, поставьте 2 слоя фольги на банке. Зубочисткой пробейте дырки.
Шашлык можно запекать с луком вместо сала
9. Поставьте банки в холодную духовку и запекайте при температуре 220 градусов в течение часа. После того, как выключите духовку, оставьте еще на 15 минут для остывания.
10. К столу готовый шашлык подавайте с зеленью, кетчупом и рисом.
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Как запечь шашлык из свинины в духовке
Для запекания выберите подходящую посуду для духовки
Ингредиенты:
Свинина – 1 кг;
Сметана – 1 ст. л;
Хмели-сунели – 2 ч. л;
Соль – 1,5 ч. л;
Черный молотый перец – 0,5 ч. л;
Мед – 1 ст. л;
Лимонный сок – 1 ст. л;
Укроп и петрушка.
Способ приготовления шашлыка из свинины в духовке
1. Свинину нарежьте небольшими кусками.
2. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко нарезанную зелень.
3. Все хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
4. Смажьте форму для запекания маслом и выложите туда замаринованное мясо. Поставьте в духовку и запекайте 1 час при температуре 180 градусов.
5. Переворачивайте мясо в духовке до образования румяной корочки.
Как запечь шашлык из свинины в рукаве
Шашлыки можете нанизывать на шпажки
Ингредиенты:
Свинина – 1 кг;
Лук репчатый – 3 шт;
Соевый соус – 60 мл;
Уксус 9% – 1 ч. л;
Растительное масло – 2 ст. л;
Сахар – 1 ч. л;
Соль по вкусу;
Специи для мяса – по вкусу;
Перец молотый – по вкусу.
Способ приготовления шашлыка в рукаве
Рецепт приготовления шашлыка в рукаве
1. Нарежьте свинину кусочками. Лук нарежьте полукольцами.
2. Лук добавьте к мясу, посолите и поперчите. Добавьте сахар и специи.
3. К мясу влейте соевый соус, 1-2 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку уксуса. Накройте пищевой пленкой и поставьте на 1 час в холодильник.
4. Включите духовку. Мясо с луком положите в рукав, который нужно положить на противень. В рукаве зубочисткой проколите несколько дыр, чтобы выходил пар.
5. Шашлык в рукаве поставьте в духовке на среднюю полочку. Запекайте шашлык при температуре 200 градусов в течение часа.
6. Подавайте шашлык с запеченными овощами или картофелем.
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Как запечь шашлык в духовке на шпажках
Рецепт приготовления шашлыков на шпажках в духовке
Ингредиенты:
Свинина – 1 кг;
Красный перец – 1 кг;
Лук репчатый – 2 шт;
Специи;
Майонез – 1 ст.л.
Способ приготовления шашлыка в духовке на шпажках
1. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Красный болгарский перец нарежьте на 4 части. Лук нарежьте полукольцами.
2.Все перемешайте, добавьте специи и майонез. Оставьте мариноваться на 1 час.
3.На шпажки нанизывайте мясо и перец
4. Духовку нагрейте до 200 градусов, шпажки поставьте на решетку гриль. Жарьте 40 минут до полной готовности.