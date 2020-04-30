Как приготовить шашлык в духовке: лучшие рецепты

Весна у нас всегда ассоциируется с пикником, природой и мангалом с шашлыками. В этом году в связи с карантином все наши планы о встрече с друзьями на свежем воздухе сошли на нет.

Поэтому пока мы все находимся в самоизоляции, и лишь мечтаем о барбекю с друзьями, редакция LifeStyle 24 подготовила подборку рецептов, как запечь шашлыки в домашних условиях в духовке.

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Для того, чтобы шашлык пах настоящим дымом от костра нужно подготовить уголь. Для этого нужно 2-3 куска углей. Уголь положите на противень, оберните фольгой. Разжечь уголь можно капнув на него столовую ложку спирта. Спичку подносите на вытянутой руке, не приближаясь сильно к самому углю.



Для запаха дыма используйте уголь

Погореть уголь должен не более 2-х минут. Уголь взбейте, накройте миской и сразу ставьте в разогретую до 200 градусов духовку на нижний уровень. Для того, чтобы шашлык полностью вобрал запах угля, разложите его на решетку духовки. Эту процедуру можно сделать также в конце любых вариантов приготовлений, которые мы предложили ниже.

Обратите внимание, уголь в духовке может воспламениться. Поэтому время от времени его нужно тушить.

Как запечь шашлык в духовке в банке

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг;

Лук репчатый – 4 шт;

Рис – 200 г;

Сало копченое – 200 г;

Горчица – 1 ст. л;

Перец черный молотый – по вкусу;

Соль по вкусу;

Сок лимона – 1 ст. л;

Уксус яблочный – 1 ст. л;

Приправы – по вкусу.

Способ приготовления шашлыка в духовке в банке



Рецепт приготовления шашлыка в банке

1. Нарежьте мясо кубиками. Лук нарежьте кольцами. Разделите порезанное мясо на две части.

2. К первой части добавьте половину нарезанного лука и замаринуйте в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.

3. Ко второй части мясу добавьте нарезанный лук и замаринуйте в смеси приправ, черного перца и яблочного уксуса. Оставьте замаринованное мясо на 1 час.

4. Копченое сало нарежьте пластинками.

5. Замаринованное мясо посолите и дайте настояться 15 минут. После этого нанизывайте на деревянные шпажки по 4 кусочка мяса, чередуя с салом.

6. На дно трехлитровой банки насыпьте половину стакана риса. Сверху выложите лук из маринада.

7. Поставьте готовые шпажки с мясом в банку.

8. Вместо крышки, поставьте 2 слоя фольги на банке. Зубочисткой пробейте дырки.



Шашлык можно запекать с луком вместо сала

9. Поставьте банки в холодную духовку и запекайте при температуре 220 градусов в течение часа. После того, как выключите духовку, оставьте еще на 15 минут для остывания.

10. К столу готовый шашлык подавайте с зеленью, кетчупом и рисом.

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Как запечь шашлык из свинины в духовке



Для запекания выберите подходящую посуду для духовки

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг;

Сметана – 1 ст. л;

Хмели-сунели – 2 ч. л;

Соль – 1,5 ч. л;

Черный молотый перец – 0,5 ч. л;

Мед – 1 ст. л;

Лимонный сок – 1 ст. л;

Укроп и петрушка.

Способ приготовления шашлыка из свинины в духовке

1. Свинину нарежьте небольшими кусками.

2. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко нарезанную зелень.

3. Все хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.

4. Смажьте форму для запекания маслом и выложите туда замаринованное мясо. Поставьте в духовку и запекайте 1 час при температуре 180 градусов.

5. Переворачивайте мясо в духовке до образования румяной корочки.

Как запечь шашлык из свинины в рукаве



Шашлыки можете нанизывать на шпажки

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг;

Лук репчатый – 3 шт;

Соевый соус – 60 мл;

Уксус 9% – 1 ч. л;

Растительное масло – 2 ст. л;

Сахар – 1 ч. л;

Соль по вкусу;

Специи для мяса – по вкусу;

Перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления шашлыка в рукаве



Рецепт приготовления шашлыка в рукаве

1. Нарежьте свинину кусочками. Лук нарежьте полукольцами.

2. Лук добавьте к мясу, посолите и поперчите. Добавьте сахар и специи.

3. К мясу влейте соевый соус, 1-2 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку уксуса. Накройте пищевой пленкой и поставьте на 1 час в холодильник.

4. Включите духовку. Мясо с луком положите в рукав, который нужно положить на противень. В рукаве зубочисткой проколите несколько дыр, чтобы выходил пар.

5. Шашлык в рукаве поставьте в духовке на среднюю полочку. Запекайте шашлык при температуре 200 градусов в течение часа.

6. Подавайте шашлык с запеченными овощами или картофелем.

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Как запечь шашлык в духовке на шпажках



Рецепт приготовления шашлыков на шпажках в духовке

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг;

Красный перец – 1 кг;

Лук репчатый – 2 шт;

Специи;

Майонез – 1 ст.л.

Способ приготовления шашлыка в духовке на шпажках

1. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Красный болгарский перец нарежьте на 4 части. Лук нарежьте полукольцами.

2.Все перемешайте, добавьте специи и майонез. Оставьте мариноваться на 1 час.

3.На шпажки нанизывайте мясо и перец

4. Духовку нагрейте до 200 градусов, шпажки поставьте на решетку гриль. Жарьте 40 минут до полной готовности.