Регина Тодоренко будет снимать тематические программы о насилии в семье

Телеведущая и певица Регина Тодоренко на днях попала в скандал из-за пренебрежительного высказывания относительно домашнего насилия. Теперь она решила исправлять ситуацию и снимать тематические программы о проблемах в семьях. Девушка уже даже успела выбрать героиню для первого выпуска.

Регина Тодоренко из-за некорректной формулировки стала объектом осуждения и травли в сети. Ее начали осуждать за высказанное, сотрудничество с телеведущей уже прекратили несколько известных брендов. Однако певица нашла способ исправить ситуацию и уже начала работу над новым проектом, который будет касаться домашнего насилия.

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Регина выпустит серию тематических программ, которые будут касаться проблем в семье. Первой героиней стала блогерша-феминистка Александра Митрошина. Сегодня, 29 апреля, в инстаграм-сторис девушка заявила, что вскоре к ней приедет Тодоренко и съемочная группа для интервью.

Ко мне за полчаса приедет Регина Тодоренко со съемочной командой брать у меня интервью для фильма о домашнем насилии. В пятницу он выйдет,

– сообщила блогерша.

Александра Митрошина станет героиней программы Регины Тодоренко: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым дала онлайн-интервью, в котором речь шла о домашнем насилии. Во время разговора телеведущая сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?". Такие высказывания очень возмутили пользователей сети, в результате чего возник скандал.