Регина Тодоренко впервые показала лицо сына: волшебные фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, наконец, показала лицо единственного сына. Звезда со своим мужем, российским артистом Владом Топаловым, снялась в семейной фотосессии, в которой открыла главную тайну семьи.

Звездные супруги со своим первенцем Михаилом снялись для российского глянца ОК Magazine. Именно на страницах этого глянца пара рассказала о трудностях родительства и поделилась своими лайфхаками. Однако не сама статья привлекла внимание общественности, а обложка, на которой поклонники Влада Топалова и Регины Тодоренко впервые смогли увидеть, как выглядит их первенец.

Читайте также: Регина Тодоренко впервые заговорила о российско-украинской войне

Для новогодней фотосессии ведущая выбрала черное платье с белым кружевом. А вот своих мужчин она нарядила в классические костюмы, которые выглядели очень празднично.

Наша первая новогодняя съемка! И наша веселая семейка!

– написал под снимком Влад Топалов.

Интересно, что дебютная фотосессия мальчика для глянца состоялась после празднования его первого дня рождения. 5 декабря сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился 1 год. Видимо, именно это повлияло на решение его звездных родителей о рассекречивании его вида.

В сети сразу же начали обсуждать, на кого же похож малыш. Большинство убеждены, что маленький Михаил имеет больше черт своего отца, а вот поклонники Регины Тодоренко активно опровергали это. Влад Топалов, вероятно, захотел остановить своеобразный спор, показав лицо малыша вблизи. Таким образом все смогли убедиться, что маленький Михаил перенял как черты лица своей мамы, так и отца.

Как известно, беременность Регины Тодоренко тщательно скрывалась от общественности. И хотя поклонники в сети давно подозревали, что их кумир ожидает появления первенца, сама телеведущая отказывалась от каких-либо комментариев. Рожать Регина тоже решила без всяких анонсов. Она в сопровождении Влада Топалова и его сестры обратилась в обычную городскую клинику Москвы, где 5 декабря 2018 года родила мальчика. Чтобы не привлекать внимание журналистов, звездная роженица зарегистрировалась под вымышленным именем.

С того времени Регина Тодоренко активно публиковала фото со своим первенцем, выбирая позы, которые прикрывают его лицо. В сети телеведущая активно делится лайфхаками материнства и не скрывает: чтобы стать хорошей мамой, ей пришлось скупить и перечитать сотни книг.