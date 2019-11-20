Реквизиты и одежду из сериала "Друзья" выставили на аукцион: подробности распродажи

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Актеры сериала "Друзья" / Instagram /@courteneycoxofficial

Телекомпания Warner Bros Television и Prop Store устроят благотворительный аукцион по случаю празднования 25 годовщины сериала "Друзья". Для продажи утвердили около 80 лотов, среди которых реквизиты, костюмы и репродукции. Вырученные средства будут переданы организации для борьбы с самоубийством среди ЛГБТ-молодежи.

Благотворительный аукцион пройдет с 3 по 17 декабря 2019 года. Поклонники сериала "Друзья" получат сертификаты подтверждения подлинности каждого лота. Сами же организаторы Warner Bros Television и магазин оригинальных реквизитов из киноиндустрии Prop Store считают эту распродажу своеобразным глобальным проявлением щедрости.

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Поклонники могут приобрести атрибуты из всех 10 сезонов телесериала.

Мягкая игрушка – пингвин по имени Джо.


Пингвин Джо / Warner Bros. Television and Prop Store

Набор приглашений на свадьбу Моники и Чендлера


Набор свадебных приглашений / Warner Bros. Television and Prop Store

Гавайское платье Рэйчел Грин


Платье Рэйчел / Warner Bros. Television and Prop Store

Оранжевый диван из кафе "Central Perk" в Нью-Йорке


Диван / Warner Bros. Television and Prop Store

Фиолетовая блузка в горошек и замшевая юбка Фиби Буффе


Образ Фиби / Warner Bros. Television and Prop Store

Блузка и коричневые вельветовые брюки Моники Геллер


Образ Моники / Warner Bros. Television and Prop Store

Среди других лотов, которые анонсировали организаторы, деревянное каноэ и два весла Джои и Чендлера, праздничный костюм броненосца Роса и рамка с двери квартиры Моники. Предварительная цена всех представленных вещей варьируется от 1 до 15 тысяч долларов. Самый дорогой лот пока что – костюм Росса.

Кроме того, все участники, которые предварительно зарегистрируются на аукцион, имеют уникальную возможность выиграть сценарий культового сериала "Друзья".

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Аукцион Голливуд Кино
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