Реквизиты и одежду из сериала "Друзья" выставили на аукцион: подробности распродажи
Телекомпания Warner Bros Television и Prop Store устроят благотворительный аукцион по случаю празднования 25 годовщины сериала "Друзья". Для продажи утвердили около 80 лотов, среди которых реквизиты, костюмы и репродукции. Вырученные средства будут переданы организации для борьбы с самоубийством среди ЛГБТ-молодежи.
Благотворительный аукцион пройдет с 3 по 17 декабря 2019 года. Поклонники сериала "Друзья" получат сертификаты подтверждения подлинности каждого лота. Сами же организаторы Warner Bros Television и магазин оригинальных реквизитов из киноиндустрии Prop Store считают эту распродажу своеобразным глобальным проявлением щедрости.
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Поклонники могут приобрести атрибуты из всех 10 сезонов телесериала.
Мягкая игрушка – пингвин по имени Джо.
Пингвин Джо / Warner Bros. Television and Prop Store
Набор приглашений на свадьбу Моники и Чендлера
Набор свадебных приглашений / Warner Bros. Television and Prop Store
Гавайское платье Рэйчел Грин
Платье Рэйчел / Warner Bros. Television and Prop Store
Оранжевый диван из кафе "Central Perk" в Нью-Йорке
Диван / Warner Bros. Television and Prop Store
Фиолетовая блузка в горошек и замшевая юбка Фиби Буффе
Образ Фиби / Warner Bros. Television and Prop Store
Блузка и коричневые вельветовые брюки Моники Геллер
Образ Моники / Warner Bros. Television and Prop Store
Среди других лотов, которые анонсировали организаторы, деревянное каноэ и два весла Джои и Чендлера, праздничный костюм броненосца Роса и рамка с двери квартиры Моники. Предварительная цена всех представленных вещей варьируется от 1 до 15 тысяч долларов. Самый дорогой лот пока что – костюм Росса.
Кроме того, все участники, которые предварительно зарегистрируются на аукцион, имеют уникальную возможность выиграть сценарий культового сериала "Друзья".
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