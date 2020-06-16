Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona намерена избавиться от лишних килограммов. Артистка откровенно рассказала, сколько сейчас весит и на сколько хочет похудеть.

Этим реперка Alyona Alyona поделилась с читателями ее инстаграм-страницы. Артистка стала на весы и показала всем, что сейчас весит 127,4 килограмма. Реперка заявила, что хочет похудеть и цифру для этого выбрала довольно символическую. За год она планирует избавиться от 29 килограммов.

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"Хочу бросить себе вызов. Мне исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попробовать похудеть за год на 29 килограммов, чтобы на следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня", – отметила в инста-сторис Alyona Alyona.

В то же время звезда решила не скрывать причину такого решения. Alyona Alyona рассказала, что похудение станет своеобразной авантюрой, которой ей так не хватает во время карантина. Поэтому поклонникам не стоит ожидать, что артистка будет изнурять себя диетами и бороться с каждым лишним килограммом.

Интересно, что сама Alyona Alyona от начала своей карьеры не стесняется пышных форм. Реперка с легкостью встает перед камерами в прозрачном наряде или публикует фото в купальнике. Кроме этого, она охотно смеется над стандартами красоты.

Таким образом знаменитая украинка показывает на собственном примере, что каждый человек – по-своему красив и не должен комплексовать из-за пышных форм.

Мы такие, какие есть, и любое тело является привлекательным, красивым, – заявляла она.

Теперь же артистка начинает процесс похудения и уже пообещала поклонникам освещать все в сети. Alyona Alyona будет делиться с поклонниками информацией о питании или тренировках, чтобы каждый смог повторить это дома.