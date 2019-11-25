Реперша Alyona Alyona представила новый альбом "В хаті МА"

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) выпустила второй студийный альбом, который называется "В хаті МА". В него вошли восемь треков, среди которых уже известная композиция "Мамин суп".

О выходе альбома "В хаті МА" реперша сообщила на своей странице в фейсбуке. В публикации Alyona Alyona добавила ссылки, где можно прослушать ее песни.

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Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран, крутых фестивалей - как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали некоторые треки, которые были представлены ранее и добавили кое-что новое,
– написала артистка.

Первой песней является песня "Не перегоріти", в словах которой речь идет об одном из самых больших страхов украинки.

Alyona Alyona - песни из альбома "В хаті МА": слушайте здесь

Что известно об Alyona Alyona?
Это украинская рэп-исполнительница, получившая бешеную популярность благодаря трекам с простым народным текстом. До вокальной карьеры певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Однако из-за давления со стороны коллег и буллинга она уволилась. Первые клипы Alyona Alyona "Рибки" и "Голови" собрали миллионные просмотры на ютубе. Сейчас реперша может похвастаться успешным сольным альбомом "Пушка" и международными наградами, в частности, Anchor.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Alyona Alyona
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