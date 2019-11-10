Ревизор в инстаграме: Оля Фреймут возвращается к проверке ресторанов

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут получила бешеную популярность после выхода программы "Ревизор" на Новом канале, где она проверяла качество сферы обслуживания в Украине. Затем, в 2014 году, блондинка перешла работать на телеканал 1+1, где вела подобную авторскую программу "Инспектор Фреймут". Знаменитость объявила о том, что она продолжит проводить ревизии в ресторанах.

Оля Фреймут сообщила о своем новом проекте на странице в инстаграме, который будет реализован в социальных сетях. Телеведущая написала, что ее до сих пор называют "ревизором, приглашают в города на проверки, ассоциируют с чистотой и сервисом и опасаются". Несмотря на то, что звезда перестала быть "ревизором" уже несколько лет назад, она решила вернуться к оцениванию качества сфер обслуживания.

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Так, Фреймут вместе с тайными экспертами решила писать критические отзывы в инстаграме о ресторанах, которые в Украине считают лучшими. Оценивать телеведущая будет заведения питания по 25-ти критериям.

"Каждый пункт будем оценивать от 1 до 3 баллов. Потом мои оценки и баллы эксперта подытожим . Ресторан, который в сумме наберет от 120 до 130 баллов – получит один подснежник; от 130 до 140 баллов – два подснежника; от 140 до 150 баллов – три подснежника. Детали визитов покажу позже в гиде. Имена экспертов открою тоже в книге... Завтра ждите репортаж из ресторана Николая Тищенко "Три вилки", – пояснила Ольга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Ольга Фреймут
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