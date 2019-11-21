Режиссер фильма "Домой" Нариман Алиев высказался о депортированных на Донбас родных

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения полнометражного украинского художественного фильма "Домой" Нариман Алиев эмоционально рассказал о депортированных родных на Донбасс.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Поколение родителей режиссера пострадало от депортации: уже в зрелом возрасте они возвращались на свою землю, отстраивали дома, делали карьеры: "Каждая крымская семья была депортирована. Вы не найдете ни одной семьи, которая не пострадала и осталась в Крыму. Депортировали на Кавказ, в Среднюю Азию, Сибирь. Уже через 15 лет, когда сняли комендантский час, то люди искали свои семьи и пытались объединяться, поэтому основная ячейка был в Узбекистане..."

Нариман Алиев признался, что депортация коснулась и его семьи.

У меня есть родственники, которые живут в Донецкой области. Небольшую группу крымских татар депортировали туда. Интересно, что они на востоке Украины качественнее сохранили свою идентичность. Потому что, например, в Узбекистане также бытует тюркский язык, они также мусульмане, поэтому без заимствований и интерпретации языка и традиций не обошлось. А в Донецкой области мои родственники лучше сохранили крымскотатарский язык, его диалекты и традиции нашего народа,

– поделился режиссер.

Сейчас 300 тысяч крымских татар проживают в Крыму. В наиболее обсуждаемом сейчас украинском кино "Домой" показано порожденный депортацией и гонениями страх ассимилироваться и отсюда желание сохранить консервативные устои. Режиссер фильма рассказал, насколько силен сейчас страх ассимиляции у крымских татар.

"Это было всегда, потому что мы маленькая нация, которая постоянно под угрозой ассимиляции. И потеря этой идентичности – это потеря самих себя. Фильм "Домой" не о конфликте крымских татар и украинцев, а об определенном недоразумении, отсутствии информации и наличии стереотипов в отношении крымских татар. В фильме нет антагонистов – плохих или хороших, просто люди которые пытаются действовать в соответствии со своими убеждениями и интересами. А почему так действуют? Дело в социальном бэкграунде, воспитании и информации, которая их окружает. Я это проговариваю, но не пытаюсь сказать, что кто-то в этой ситуации хороший или плохой", – отметил режиссер.

О чем фильм "Домой"?

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма. Все для того, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего забрать из морга и похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Но дорога домой оказалась нелегкой и полной препятствий.

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Фильм "Домой" – полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с крымскими татарами Ахтемом Сеитаблаевым и Ремзи Биляловым в главных ролях.

Фильм «Домой» смотреть трейлер фильма онлайн

Премьера кино состоялась в мае этого года на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Лента уже была показана в 14 странах и завоевала ряд наград в Европе, а также поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" кинопремии "Оскар" и в категории "Фильм на иностранном языке" кинопремии "Золотой глобус".

Добавим, что всеукраинский прокат фильма продолжается. Билеты и сеансы по ссылке.