Режиссер Спайк Ли почтил погибшего Коби Брайанта на красной дорожке Оскара

Американский кинорежиссер, который в 2019 году достиг грандиозного успеха благодаря своей киноленте "Черный куклуксклановец", прибыл на красную дорожку Оскара-2020. Спайк Ли появился на событии в символическом образе.

62-летний кинорежиссер появился на Оскаре-2020 вместе со своей женой – продюсером Тоней Льюис Ли. Для совместного выхода женщина выбрала лаконичное белое платье в пол с серебристо-голубыми сережками, в то время как ее муж приятно поразил всех присутствующих.

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Спайк Ли и Тоня Льюис Ли на красной дорожке Оскара 2020 / Getty Images

На Спайке Ли был классический костюм фиолетового цвета с желтой окантовкой и кепи в тон к образу. Впрочем, четко очерченные цифры на лацканах режиссерах привлекли внимание всех – цифры "2" и "4" символизировали порядковый номер погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта. Для красной дорожки Спайк Ли также выбрал оранжево-зеленые кроссовки Nike, фирму которых носил Коби Брайант как для матчей, так и для повседневности.

Spike Lee pays tribute to Kobe Bryant with his #Oscars red carpet look https://t.co/BYOjau0Mir pic.twitter.com/PQ1xxI1kzY — The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2020

Что известно о смерти Коби Брайанта?Трагедия произошла в канун Грэмми, 26 января. Частный вертолет, принадлежавший 41-летнему баскетболисту Коби Брайанту, упал в результате авиакатастрофы. Сейчас причины выясняются, а в СМИ узнали, что падение вертолета произошло через 25 минут после взлета. Вертолет набрал высоту 500 метров, когда с ним потеряли связь авиадиспетчеры. На время катастрофы на борту находились 9 человек, среди которых – сам баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.