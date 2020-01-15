Режиссер "Ведьмака" поделился процессом поиска новых локаций для съемок 2 сезона

После феерической премьеры первого сезона сериала "Ведьмак" создатели ленты взялись за разработку следующих эпизодов. Так, в настоящее время режиссер Стивен Сурик в поисках новых потрясающих локаций.

Процессом поиска и исследования новых невероятных мест, где можно было бы снять несколько сцен для 2 сезона "Ведьмака", режиссер сериала делится на своей странице в инстаграме.

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Сейчас Стивен Сурик находится в Шотландии на острове Скай. Напомним, накануне мы писали о старте съемок 2 сезона, когда ожидать премьеру и о возможных локации съемок.

Так, режиссер "Ведьмака" поделился фотографиями потрясающе красивого острова со своими поклонниками. Как известно, съемки 1 сезона в основном проходили в Венгрии, а над постпродукцией работали в Лондоне. Поэтому для 2 сезона создатели ленты решили предоставить главным героям больше времени. проведенного на родной земле, из-за чего рассматривают остров Скай, как одну из главных локаций.