Режиссера Романа Полански хотят отстранить от гильдии режиссеров Франции из-за секс-скандала

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Роман Полански попал в секс-скандал / People

Культовый голливудский режиссер Роман Полански оказался в центре секс-скандала, из-за чего может быть исключен из престижной организации, а именно – гильдии авторов, режиссеров и продюсеров Франции.

Около двух недель назад, 8 ноября, стало известно, что 86-летний Роман Полански в который раз обвиняется в сексуальных домогательствах. Французская актриса Валентин Монье призналась, что в 1975 году, когда ей исполнилось 18 лет, тот изнасиловал ее. После этого, как сообщает французское издание Le Parisien, гильдия режиссеров Франции хочет исключить его из членства.

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Официальное заявление изданию представил Пьер Жоливе, президент ассоциации. Он подтвердил, что между участниками будет проведено голосование, по результатам которого будет решено приостановит ли Роман Полански свои полномочия в гильдии или нет. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение весной 2020 года.

Добавим, что впервые Роман Полански был обвинен в сексуальном домогательстве в 1977 году. Тогда его жертвой стала 13-летняя девушка Саманта Геймер. Чтобы избежать заключения на 50 лет, режиссер бежал из США в Европу, продолжив там свою карьеру. А в 2018 году французского-польского кинотворца исключили из Американской киноакадемии из-за четырех женщин, которые заявили, что он домогался их.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Секс-скандал Голливуд
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